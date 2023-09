Bullrich se enfrentó con unas militantes que quisieron impedirle el ingreso al Barrio Emerenciano Sena

Patricia Bullrich asistió al Barrio Emerenciano en Chaco y tuvo un cruce con un grupo de militantes, quienes le impidieron el ingreso. “Señora, acá no”, le dijeron apenas la vieron llegar. Lejos de retirarse del lugar, la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, siguió caminando hasta ser interceptada junto con un cambio de palabras elevado de tono.

Acorde a lo informó Infobae, el episodio sucedió esta mañana, antes de una conferencia de prensa que la referente del PRO dio pasadas las 10 en el salón Casablanca del Hotel Amérian, junto al flamante gobernador electo de Chaco, Leandro Zdero y su compañera de fórmula, Silvana Schneider.

Respecto al episodio, Bullrich manifestó a medios locales: “Me encontré con un grupo de gente que me saludó muy amablemente, un grupo que estaba muy contento de que Leandro y Silvana hubiesen ganado porque decían que iban a poder vivir mejor. Pero había otro grupo, que evidentemente todavía estaba alineado, que me dijo: ‘Acá no se puede pisar’. A lo que yo les respondí: ‘No hay un milímetro de la Argentina que yo no pueda pisar’”.

Más tarde, ya conocida la noticia, un video que comenzó a circular en las redes sociales dejó expuesta la situación. En la secuencia, que dura poco más de dos minutos, se la ve a la candidata a Presidente llegar al barrio Emerenciano, ubicado en las afueras de Resistencia sobre el margen sudoeste de la capital provincial.

Cabe destacar que Bullrich solo se encontraba escoltada por unos asistentes. Aun así, ante los reproches de las mujeres de la zona, la ex Ministra de Seguridad avanzó a paso firme. Acto seguido, previo a un fuerte cruce de palabras, de fondo se escuchó la voz de una mujer que le dijo: “Hasta ahí nomás, señora. Con mucho respeto”.

Luego, el diálogo siguió así: “Yo soy libre de poder andar en mi Patria como quiero”, dijo Bullrich. “Sí, pero acá no”, respondió una de las vecinas, por lo que la referente del PRO le contestó: “Usted no es dueña de un barrio”, para que luego la mujer le insistiera: “Nosotros hicimos este barrio”.

Ante esto, Bullrich retrucó: “Yo respeto que ustedes hayan hecho este barrio, pero ¿sabés qué? Este barrio es de todos los argentinos. Yo me voy a sacar foto acá porque quiero denunciarlo al asesino de Emerenciano Sena”.

No contentas con la idea de la candidata presidencial y lejos de negar sus dichos, entre las mujeres de ese barrio le lanzaron: “Usted también es una asesina y está libre”, a lo que sumaron los gritos de “Maldonado” y “borracha”.

Cansada por la ofensa y sin ganas de ‘achicarse’, Bullrich replicó varias veces: “Callesé”. Y prefirió contestarles, a pesar de que se desviaron del tema, es decir, de Emerenciano y de porqué la referente del PRO estaba en su barrio: “Maldonado se ahogó”, concluyó la candidata presidencial.

Desde la redes sociales repudiaron el hecho e hicieron comentarios al respecto. “Acá la q filma y echa a la SEÑORA Patricia Bullrich, es la delincuente q ayudo a los Sena a desaparecer los rastros del asesinato d #CeciliaStrzyzowski y descarto los muebles y otras cosas. Esperamos denuncia penal y prisión para Alicia Pelizardi puntera del barrio Emerenciano Sena”, escribió uno de los usuarios.

BARRIO EMERENCIANO SENA

En una de las esquinas del barrio Emerenciano, precisamente en la avenida San Martín al 3700, aparecieron los restos quemados de una valija con ropa, que la Justicia luego determinó que pertenecían a Cecilia Strzyzowski. Incluso su madre, Gloria, Romero, y su tía abuela, Mercedes Valois Flores, reconocieron algunos de esos elementos como pertenecientes a la joven de 28 años.

Cabe destacar que por el crimen están detenidos y con prisión preventiva el dirigente piquetero Emerenciano Sena; su mujer, Marcela Acuña; su hijo, César Sena; y cuatro personas más acusadas de encubrimiento. El caso está próximo a elevarse a juicio oral, el cual podría desarrollarse durante el primer cuatrimestre de 2024.

Emerenciano Sena, César Sena y Marcela Acuña, todos imputados por homicidio agravado en la causa de Cecilia Strzyzowski.

Ya en la conferencia de prensa, Bullrich también aseguró que: “Las cosas que pasan en las provincias argentinas tienen que saberlas todos los argentinos. Acá, como bien dijo Leandro, había y todavía subsiste un Estado paralelo que, al igual que Milagro Salas en Jujuy, que Gerardo Morales lo combatió con mucha claridad, en Chaco explotó de la peor manera. En la Argentina ordenada no va a haber lugar para los extorsionadores y piqueteros”.

Por último, tras el cruce con las militantes del barrio, Marcelina Sena, la hermana de Emerenciano, denunció a Patricia Bullrich por “provocación y amenaza a la Paz Social”. El documento, al que accedió Infobae, sostiene que “la funcionaria, que es candidata de una fuerza política nacional, no debería ejercitar actitudes patoteras en contra de simples ciudadanos que viven en un barrio humilde”.

SEGUÍ LEYENDO: