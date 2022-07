Bullrich ratificó su candidatura presidencial: “Me quiero hacer cargo ya de la gente”

La presidenta del Pro, Patricia Bullrich ratificó sus intenciones electorales para 2023 y afirmó que se quiere “hacer cargo ya de la gente”. Además sostuvo que la oposición debe “prohibirle” al Gobierno “que siga haciendo daño” y comparó a la gestión de Alberto Fernández con la de Fernando De la Rúa.

La exministra de Seguridad del macrismo aclaró que primero hay que tratar los problemas que ocurren en el país. “Tenemos que hablar que los argentinos nos estamos desangrando ahora, hay que plantear una terapéutica para esta situación que estamos viviendo: estamos llorando el día entero”, sostuvo en diálogo con A24.

Sin ahondar en su “programa para el 23″, Bullrich manifestó que “hay que liberar el trabajo” y que haya “una hora de educación más por día” en las escuelas de todo el país.

“No espero más nada del Gobierno, hay que prohibirles que sigan haciendo daño”, arremetió criticando el nivel de emisión del Poder Ejecutivo en medio de la escalada inflacionaria: “Siguen gastando, siguen gastando, y mientras gastan te sacan la plata del bolsillo y la llevan a un Estado que es cada vez más impotente”.

“Yo me quiero hacer cargo ya de la gente”, enfatizó Bullrich sus intenciones electorales y agregó que Juntos por el Cambio tiene que en el Congreso “cortarles la posibilidad (al Gobierno) que sigan con la inflación”. “La gente no puede esperarnos a nosotros hasta el 2023, desde ahora tenemos que accionar y actuar frente a un gobierno que es un agujero negro”, planteó.

Al ser consultada sobre cómo podría la oposición desde el Poder Legislativo impedir que el Gobierno emita, respondió que “con una ley hay que prohibir la emisión”. “Los instrumentos tienen que ser cerrarle el torniquete del daño que nos están haciendo”, agregó.

“Estamos en una situación emocional de quiebre, estamos quebrados”, lamentó. Para la referente del PRO “todo se cae por el agujero negro” porque “no hay esperanzas en un presidente que no es presidente y en una vicepresidenta que aprieta, pero por especulación se queda en una situación donde hoy no gobierna nadie”.

“Quiero decirle a todo Juntos por el Cambio que nosotros debemos tener la capacidad de demostrarle a la sociedad que entendemos el problema hoy, y no que estamos pensando en candidaturas”, agregó pese a hacer hincapié en su “programa” de gobierno. “Hagamos cosas concretas, fácil y rápido, y si la gente nos acompaña haremos cosas más fuertes; vamos a limpiar todo. Pero mientras tanto no podemos perder el tiempo, tenemos que actuar ya”, remarcó.

La ex funcionaria de Fernando De la Rúa también comparó la actual crisis con la de 2001: “Había bronca pero la gente pegaba contra el banco, había capacidad de decir ‘devolveme lo mío’. Ahora no, ahora hay una angustia existencial de que ‘mi Argentina no la tengo más’”. “Nunca en la vida vi esta situación en la Argentina”, advirtió.

“Ese quiebre, ese llanto colectivo de 47 millones de argentinos, no solo no lo entienden sino que lo profundizan todos los días”, apuntó contra el Gobierno de Alberto Fernández.

“Si queremos mostrar futuro tenemos que poder mostrar presente” y para eso “tenemos que ponernos al frente de las cosas que se necesitan, tenemos que estar”. “Nosotros no gobernamos pero podemos tener la fuerza de tener un parlamento que diga una ley fácil para trabajar, una hora de educación más y basta de emitir para que no nos saquen la plata del bolsillo”, concluyó la ex ministra de Seguridad.