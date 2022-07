Bullrich: “No vamos a cogobernar con un Gobierno que no gobierna”

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, fustigó al presidente Alberto Fernández por la crisis política y económica que atraviesa el país. En relación a la convocatoria al diálogo interpartidario que abrió el oficialismo, sentenció: “No vamos a cogobernar con un Gobierno que no gobierna”.

Bullrich definió la gestión del Presidente -en su interna con Cristina Kirchner- como “ausente”. “No se le puede hablar a alguien que es un no poder, que ha demostrado que no puede”, siguió en diálogo con LN+.

“Estamos desangrándonos en lo material, emocional, pérdida de valor de las empresas, los negocios, de los bolsillos de cada uno. La situación de la emocionalidad argentina destruida y esto con un no-gobierno. No hay gobierno en Argentina, hay un agujero negro que todo lo que dice y hace se lo come en dos segundos”, definió la dirigente de Juntos por el Cambio.

La precandidata presidencial explicó que esta sensación de “falta total y absoluta de poder” hace que cualquier decisión del Gobierno “duren 5 minutos”. “Exactamente lo mismo que dura un precio”, ironizó.

“Creo que hay que estar presente tomando algunas decisiones desde los organismos institucionales que nosotros podemos tener para cortar el daño que estan haciendo”, dijo y propuso realizar una ley que corte la emisión de billetes.

De los anuncios de la ministra de Economía, Silvina Batakis, dijo que “son todas micromedidas estúpidas, el dólar para los turistas, todas cosas que frenan la economía”.

“¿El Gobierno no está en condiciones de gobernar? Bueno, lo tiene que decir. El Presidente tiene que ponerse frente a las cámaras de televisión y decir ‘yo no puedo más, no puedo gobernar. Eso lo tiene que decir él, no nosotros”, continuó.

En medio de las versiones de que cierto sector del kirchnerismo pretende entablar puentes con voces opositoras, manifestó: “Nosotros no vamos a ser los empujadores, porque tenemos responsabilidad institucional. No nos pongan en el lugar de ser quienes empujemos a un gobierno, porque sería ponernos en un lugar en la que la capacidad de gobierno, después cuando nos toque gobernar, va a ser mucho más pequeña porque nos van a tomar como parte del problema y no de la solución”.

Del Presidente y la vice, dijo que “ninguno de los dos está haciéndose cargo” y que de seguir así, en los 18 meses que le queda al Gobierno “el país se vacía, no va a quedar nada”. “Va a quedar un país totalmente vacío, podemos llegar al 80% de pobreza. Va a haber problemas de todo tipo”, auguró.

Consultada por si la sociedad va a tener tolerancia para que gobierne la oposición, Bullrich estimó que sí, pero con ciertas condiciones.

“Si somos capaces de desplegar un cambio muy consistente, muy coherente, muy fuerte, si le decimos a la gente la verdad de que el cambio va a significar esfuerzo, que la Argentina no sale como creen ellos, mágicamente, con medidas minimalistas y sin importancia”, definió.

Y cerró: “Si vamos al hueso de los cambios que hay que hacer, le explicamos a la sociedad y tenemos todos los instrumentos desde el primer día que necesitamos para eso, vamos a pasar la turbulencia de una parte muy dura, pero después creemos que vamos a poder lograr que el avión llegue a buen puerto. Necesitamos poder político para eso y solo se gana en elecciones”.