Bullrich dijo que JxC “no va a negar” el financiamiento para cumplir acuerdo con el FMI

Patricia Bullrich dijo este domingo que Juntos por el Cambio “no va a negar” el financiamiento que el Gobierno necesita para cumplir el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por la deuda contraída por la administración de Cambiemos.

En diálogo con Radio Mitre, la presidenta del PRO sostuvo que “hay una confusión respecto a qué vota en Congreso” en el tema. En ese sentido, dijo que el Parlamento “no vota el acuerdo (con el FMI), sino que “vota el financiamiento” para el mismo.

“Negar el financiamiento, Juntos por el Cambio no lo va a negar” dejó en claro entonces. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional tiene que ser respaldado por el Congreso, según se dispuso en la ley de sostenibilidad de la Deuda Pública aprobada en 2020.

De acuerdo a esa iniciativa, las negociaciones en materia de deuda pública con cualquier tipo de financiación internacional deben contar con aval parlamentario, informó Télam.

Bullrich dijo que “cuando decimos ‘queremos ver la letra chica’ no estamos diciendo que eso condiciona el voto en el Congreso, porque en realidad el Congreso no vota eso, el Congreso vota el financiamiento”.

En esa línea, la exministra macrista destacó el acuerdo anunciado el viernes: “Me parece importante en el sentido de que estábamos al borde del abismo”, opinó.

Consultada sobre por qué la gestión que ella integró tomó la deuda con el organismo internacional, habló de una “crisis política” y “movimiento devaluatorios” luego de las elecciones de 2017, y aseguró que “el Fondo es el que más barato financiaba a la Argentina” en ese momento.

“Si hubiéramos hecho los cambios en los dos primeros años, no hubiéramos llegado al FMI”, sentenció sobre la deuda. Por otra parte, contó que “mañana me voy a Villa La Angostura a hablar con el expresidente Macri, que me invitó a charlar”.

Consultada sobre si Macri sigue siendo el líder de su espacio de cara a 2023, rechazó pronunciarse y se mostró “preocupada en que nos vayamos directamente a las PASO de 2023″ en lugar de tomarse este año para fortalecerse.