Bullrich difundió un claro mensaje “anti-Massa” tras la derrota en las elecciones: “El país debe abandonar el populismo”

Luego de una campaña en la que tuvo pivotear entre un discurso duro y a la vez moderado, la candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC) Patricia Bullrich, quedó en el tercer lugar de las preferencias del electorado y fuera del balotaje, al no poder siquiera retener los votos que la coalición había obtenido en las primarias de agosto.

Tras la dura derrota que se concretó anoche, esta mañana Bullrich difundió en sus redes un mensaje a sus votantes en el que dejó en claro que su oposición a Sergio Massa, lo que puede interpretarse como un apoyo a Javier Milei de cara al balotaje del 19 de noviembre.

El mensaje de Patricia Bullrich tras la derrota en las elecciones

“Antes que nada, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias por estar conmigo en este camino. Quiero decirles que nuestra causa va más allá de un resultado electoral. En Juntos por el Cambio tenemos una convicción profunda, transparente y republicana en la lucha contra la corrupción. Tenemos la convicción de que el país debe abandonar el populismo si quiere crecer y terminar con la pobreza. Nunca seremos cómplices de las mafias que destruyeron este país. Nuestros valores no se venden ni se compran. Desde el lugar que me toque, no me rendiré nunca en mi lucha contra el populismo. Vamos a estar juntos en los tiempos difíciles que vienen. Yo voy a estar siempre al lado de los argentinos. Un abrazo enorme para todos”.

Bullrich obtuvo el 23,83% de las preferencias y quedó lejos de los números de los candidatos de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, y La Libertad Avanza (LLA), que obtenían el 36,66% y el 30%, respectivamente.

”Venimos a ratificar con toda la fuerza los valores de nuestra causa. Nuestra causa va más allá de un momento electoral y de un momento de derrota”, dijo al asumir apesadumbrada anoche su derrota en el búnker de JxC, ubicado en Parque Norte de esta capital. Luego la líder del PRO acusó al oficialismo de “haber empobrecido al país” con el “populismo” y manifestó: “No soy yo quien va a venir a felicitar (sic) a que vuelva al poder a quien ha sido parte del peor gobierno de la historia argentina”.

”Son lo que hicieron en el último tiempo repartiendo plata”, reprochó y sostuvo: “Nuestros valores no se venden ni se compran, no lo vamos a negociar. Vamos al cambio siempre que la Argentina lo necesita”. Bullrich agregó que en JxC han “tenido buenos y malos momentos pero jamás vamos a dejar de ser lo que somos para la Argentina, nunca vamos a ser cómplices del populismo en la Argentina y nunca de las mafias que destruyeron este país”.

En estas elecciones, la coalición no sólo no pudo traccionar los votos que supo alcanzar en las PASO del 13 de agosto pasado -en las que logró el 28% de los sufragios totales, incluso por encima de UxP- sino que retrocedió casi 5 puntos.

La exministra de Seguridad salió al escenario a las 22.20 junto a su compañero de fórmula, Luis Petri; el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; el exmandatario Mauricio Macri; el gobernador jujeño, Gerardo Morales; la presidente de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió, la diputada María Eugenia Vidal, entre otros de los principales dirigentes de la coalición.

Previamente, quien fue el primero en salir a reconocer la derrota a nivel nacional y a ponderar -al mismo tiempo- su buena performance en ciudad de Buenos Aires, fue el postulante de la coalición en este distrito, Jorge Macri. Jorge Macri se impuso esta noche en las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires y quedó al borde de obtener un triunfo en primera vuelta sobre el postulante de Unión por la Patria (UXP), Leandro Santoro, aunque la necesidad de un balotaje quedará definida con el recuento final de los votos.

De acuerdo con los datos provisorios difundidos por la Cámara Nacional Electoral, y escrutados el 97,10% de los sufragios, JXC acumuló un 49,62% de votos, mientras que UXP alcanzó el 32,20%, por lo cual ambos postulantes deberían dirimir el cargo en una segunda vuelta el 19 de noviembre. En un intento por morigerar el mal rendimiento de Bullrich, las no más de 500 personas del auditorio comenzaron a vitorear por el candidato porteño minutos antes de que salga a escena.

”Vamos Jorge vamos, ponga huevo que ganamos”, gritaron los presentes en Parque Norte, al conocerse la corta distancia que le sacaba a su competidor de UxP. Jorge Macri dijo que “con un poquito de suerte esta será la última elección de este año en la ciudad de Buenos Aires”. En cuanto a la elección de la exministra de Seguridad, Jorge Macri indicó que “es una pena” porque “era la mejor opción para Argentina”.

”Es una pena porque estoy convencido que Patricia era la mejor opción par Argentina. No solo Patricia, sino por los intendentes, gobernadores y este equipo que está en el escenario. Esta era la opción profunda y real”, detalló.Sobre estos resultados señaló que la dirigencia de la coalición deberá “analizar qué pasó” y “qué mensaje nos dio la sociedad”.Si bien salió al escenario a acompañar a Bullrich y al resto de los dirigentes, el derrotado candidato Grindetti no dio declaraciones en el búnker.

Con el 97,54% de las mesas escrutadas, Grindetti obtuvo el 26,61% de los sufragios, cerca de los 24,60% de la candidata de LLA, Carolina Píparo, pero muy lejos de los 44,89 que obtuvo el gobernador reelecto Kicillof. En Entre Ríos, el candidato a gobernador de JxC, Rogelio Frigerio, se imponía con el 41,68% de los sufragios, a pocos puntos del postulante de UxP, Adán Bahl, que obtenía 39,41% con el 99,07% de las mesas.

Distinto fue en Catamarca, donde el candidato de JxC, Flavio Fama, alcanzó el 22,46% de los votos, casi 30 puntos menos que el de UxP, Raúl Jalil, quien logró la reelección. En las intendencias del sur del conurbano bonaerense tampoco le fue bien a los candidatos de JxC, el candidato a jefe municipal de Lomas de Zamora, Guillermo Viñuales -distrito en el que el pasado jueves esa fuerza decidió hacer su cierre de campaña- sacó el 25,49% de votos contra el candidato oficialista Federico Otermin, que obtuvo 49,82%, con el 98,13% de las mesas. Y en el municipio de Lanús, donde viene de gobernar en las últimas dos gestiones Grindetti, el candidato local Diego Kravetz perdió con el 34,73% de votos frente a los 44,61% que sacó el postulante de Unión por la Patria (UxP), Julián Álvarez, según los datos del 98,16% de mesas escrutadas.