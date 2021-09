Buenos acuerdos o peleas políticas: vos elegís

Quienes me conocen saben que soy una persona que entiende que los buenos resultados se obtienen cuando existe, detrás de cada objetivo, esfuerzo compartido, coordinación y responsabilidad.

Venimos trabajando por el crecimiento de la provincia codo a codo junto a nuestros intendentes, y quiero contarles que gracias a eso hemos logrado gestiones que mejoraron la calidad de vida de miles de familias mendocinas que hoy cuentan con agua potable en su casa, con red de gas natural, con conectividad, con rutas seguras para viajar o transportar productos, con el mejoramiento de sus espacios públicos.

Pero no solo hemos articulado acciones con intendentes del nuestro color político. También lo hicimos con aquellos que son opositores a nuestro proyecto. En Capital, por ejemplo, se está ejecutando la quinta etapa de urbanización de un proyecto integral para el Barrio La Favorita con fondos de Nación; en Las Heras la urbanización de un loteo para 119 familias, en San Carlos, red de cloacas, por mencionar algunas. Es que, lo que buscamos, es hacer realidad proyectos que mejoren la vida de todos los mendocinos.

No pretendo hacer una enumeración de obras que puso en marcha el Gobierno Nacional, sino que deseo transmitir cómo entiendo mi rol como representante de los mendocinos y las mendocinas. No es más (ni menos) que generar acuerdos entre quienes cumplimos la función pública para generar más empleo, más acceso a la educación, a la salud, al deporte, a una jubilación digna para todos y todas, donde la especulación no tenga lugar. Se trata, en cambio, de ampliar de derechos.

Por eso, por ejemplo, no dudamos en recuperar IMPSA, una empresa estratégica para generar empleo y revitalizar a las pymes de la provincia que se vieron muy golpeadas en los últimos años.

Soy una convencida de que siempre pueden hacerse más y mejores cosas, y que no hay mejor manera de hacerlas que por medio de la voluntad, la responsabilidad y el compromiso de trabajar, teniendo como prioridad el bienestar económico y social de Mendoza.

Nos tocó transitar una pandemia y hoy, con la mayoría de nuestros ciudadanos vacunados, estamos comenzando a retornar a una normalidad que tiene que ser mejor que aquella que dejamos atrás.

Por eso, junto a Adolfo Bermejo y nuestros candidatos y candidatas, queremos pedirte que este domingo nos acompañes con tu voto. Y que al hacerlo, pienses cuál es la provincia que querés para tu familia, para tus hijos, para tus abuelos, para tus amigos.

Nosotros soñamos con una Mendoza pujante, una Mendoza que deje de lado las diferencias que generan división, malestar y daño.

Trabajamos por una Mendoza donde las pequeñas y medianas empresas puedan crecer, donde los jóvenes no tengan que migrar para buscar un futuro, donde el trabajo genuino sea una realidad y no un discurso; que piense en la sustentabilidad como modelo para cuidar esta común que tan rica es, en donde los valores de la solidaridad, la igualdad y el respeto nos guíen a todos como ciudadanos.

Te invitamos a que nos acompañes, porque siempre es mejor si lo hacemos juntos.