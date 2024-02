Brusca reacción de Ampros al proyecto de reforma de la Salud

Mientras aún digiere y estudia con detalle el paquete de reformas para la salud, desde la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros) salieron con los tapones de punta. “Todos los proyectos que tienen que ver con el recursos humano violan el convenio colectivo de trabajo”, dijo Claudia Iturbe, Secretaria General del sindicato a Los Andes.

“No puede modificar nada sin acuerdo de las partes y perjudicándonos. Está creando un régimen nuevo, del ‘Falcon Verde’ decían mis compañeros. Piden atribuciones extraordinarias para hacer lo que quieren con los médicos”, dijo furiosa la titular del gremio que advirtió la inconstitucionalidad. “Hay jurisprudencia y aparte no entendemos por qué ahora. Estuvieron 8 años y ahora lo hacen”, criticó.

En el detalle de los cambios que, considera, son perjudiciales para la actividad, sostuvo que el Gobierno podrá decidir dónde trabajará cada profesional. Habrá una remuneración pero para el gremio hay demasiada potestad sobre cómo será el pago. “Hoy son 100 mil pesos cada unidad que van a pagar. Mañana no se sabe porque no dice con qué índice se actualiza”, dijo Iturbe.

“Me voy a pagar productividad de acuerdo a una evaluación que voy a hacer yo. Y vas a entrar a planta con una selección que voy a hacer yo. Anula la Junta Calificadora de Méritos, que es elegida por sus padres, anula los concursos como tienen que ser y el Jurado de Concursos, anula todo y lo determina el Ejecutivo”, expuso Claudia Iturbe simulando estar en la vereda del Ejecutivo para mostrar las atribuciones que tendrá el Gobierno provincial.

En síntesis, para el gremio es “voy a nombrar el que quiera, cuando quiera, como quiera, y le voy a pagar lo que quiero. No van a existir paritarias libres donde vamos a discutir salario. No, eso no. Ellos deciden qué licenciados en enfermería pasarán a planta, no importa si te recibís o no. Deciden sacarle el bloqueo de título a los farmacéuticos que es el 100% del sueldo, y así muchas cosas”.

“Hace ocho años que están y en ocho años hemos perdido a los profesionales de la salud por no arreglarse el salario, por no aumentarnos en el 2020, porque quitó la mayor dedicación a los profesionales de la salud. Nada de lo que ha hecho la política hasta ahora, en los ocho años, ha mejorado la situación de los médicos, al contrario, ha sido artífice de esa tormenta que habla él”, indicó la titular de Ampros sobre las explicaciones de Cornejo.

La respuesta oficial

“No tenemos la solución mágica”, reconoció el ministro de Salud, Rodolfo Montero.

Entre las reformas, se encuentran la reducción de la duración de la residencia (pasa de cuatro años a tres), disminuir la carga horaria, la mejora de las licencias, la provisión de espacios de descanso durante las guardias, la disminución de las horas de guardia y la posibilidad de recibir remuneración por las mismas.

Por otro lado, para quienes ya están ejerciendo, el Gobierno pensó en la creación de un nuevo régimen salarial para médicos. Son cuatro nuevos cargos: de guardia, de áreas críticas, general y de atención primaria.

El ministro explicó que con estos nuevos cargos, los médicos que voluntariamente se ofrezcan verán aumentados sus salarios “con cargas horarias distintas, con una medición de desempeño diferente y una mejor remuneración para aquellos que participen. Por el solo hecho de pasar a un cargo general ya implica una mejora sustancial en la remuneración de los médicos”.

“Le das sensación de pertenencia al profesional, le mejorás la remuneración, le cambiás las condiciones laborales y le das perspectiva profesional. No nos va a salvar, sin duda, porque en Chile pagan mil dólares la guardia y nosotros no vamos a llegar a esa situación, pero son cosas que van ayudando”, agregó Montero.

Los fondos que peligran

La reforma integral de salud está pensada también para el contexto nacional que están sufriendo los gobernadores tras el recorte de gastos realizados por el presidente Javier Milei. Es por ello que al momento de redactar estos 26 proyectos de ley, revisaron las arcas provinciales y buscaron medidas que logren paliar la disminución de fondos que el Gobierno nacional le baja a las provincias.

El ministro explicó que hay varias leyes pensadas para enfrentar la reducción de fondos propuesta por el gobierno libertario. Destaca especialmente aquella que permite al Estado realizar compras conjuntas con la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP). Con esto lo que se busca es mejorar la eficiencia en las compras, obtener mejores acuerdos y descuentos, así como acceder a medicamentos de alto costo a precios más razonables.

Otra medida valorada es la creación del Ente de Recuperación de Fondos para el Fortalecimiento del Sistema de Salud de Mendoza (REFORSAL), que busca centralizar la facturación de todos los hospitales públicos. Este ente estará encargado de unificar la gestión y el cobro de las prestaciones realizadas a pacientes con cobertura social. Se constituye como una entidad autárquica y descentralizada con una estructura reducida, que centraliza la facturación, gestiona las cobranzas y devuelve a los efectores lo recaudado.

“En el 2023 el sistema público recuperó de las obras sociales unos 4.800 millones de pesos. Nosotros pretendemos una vez que esté creado el ente y centralizada la facturación, que rápidamente tratemos de llegar a los 15.000 millones”, enfatizó Montero.

Desde el Gobierno, observan con preocupación la posibilidad de discontinuar dos programas nacionales específicos que la Provincia utiliza para hacer frente a los costos de salud. Uno de ellos es el programa Remediar, que proporciona medicamentos directamente a los centros de salud.

El otro, es el plan Incluir Salud que envía medicamentos de alto costo, medicamentos de enfermedades que no son tan comunes y prótesis en términos generales; el cálculo que realizan desde el Gobierno es que el plan permite ahorrar a la provincia más de dos mil millones de pesos mensuales. Al comienzo de la gestión del presidente Milei, este programa se discontinuó.

“En el primer mes no mandaron nada, se cortó la provisión de medicamentos del programa Incluir Salud, después se restableció, nosotros tuvimos reuniones en Buenos Aires con el ministro y con el director del programa y se restableció el programa, pero se ha restablecido a cuenta gota”, contó Montero a Los Andes.

“Si ese programa no tiene continuidad, nosotros estamos en un problema, porque 2.000 millones de pesos mensuales para el presupuesto de la provincia es muchísimo dinero, el Remediar es otro tanto, el programa Sumar es otro tanto, entonces nosotros lo que estamos siguiendo de cerca es sobre todo la continuidad de los programas nacionales”, cerró el elegido por Cornejo para llevar adelante la política de Salud.