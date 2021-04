Bono de $6.500 a trabajadores de Salud: incertidumbre en Mendoza porque aún no se sabe quiénes lo cobrarán

El presidente, Alberto Fernández dispuso el lunes el pago de un bono mensual de $6.500 por tres meses para 740.000 trabajadores de la salud . Sin embargo, en Mendoza aún no se sabe quiénes serán los que reciban este monto adicional, y desde el Poder Ejecutivo marcaron que el año pasado, el bono que se otorgó también al personal de Salud “no fue para todos”.

En su discurso, el Presidente expresó su agradecimiento público al “enorme esfuerzo que han hecho y hacen” los trabajadores sanitarios, aunque cabe resaltar que esta decisión surgió luego de la polémica declaración de Fernández, quien había sostenido que el Sistema de Salud “se había relajado”; y que le valió de un repudio de buena parte de los trabajadores en redes sociales.

“Hemos incluido a 100.000 trabajadores más que el año pasado. Serán en total 740.000 personas” a nivel nacional, resaltó Fernández.

Lo cierto es que no se sabe quiénes recibirán este bono en Mendoza, y desde Nación tampoco se dieron precisiones ante la consulta de Los Andes.

En tanto, por parte del ministerio que conduce Ana Nadal , resaltaron que son unas 27.000 personas las que se desempeñan en el ámbito de la Salud.

No obstante, declararon que el año pasado, cuando la Nación envió un bono de $5.000 en cuatro meses, no todos lo percibieron. “Hubo muchos profesionales, como los que trabajan en centros de salud, que no tuvieron acceso a ese bono, por lo que no sabemos dónde y cómo se hace el corte”, agregaron.