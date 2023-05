Bonarrico especula con su retorno a la política y manda un mensaje: “Si me llaman, vuelvo”

El pastor y exsenador provincial, Héctor Bonarrico, reapareció en la escena política de Mendoza en los últimos días luego de ser valorado por el precandidato de La Unión Mendocina a la vicegobernación, Daniel Orozco.

El líder del partido MasFe había estado por varios meses oculto de la arena política, luego de su escandalosa salida del frente Cambia Mendoza, con denuncias incluidas, tras declarar que había pactado con el Gobierno el retiro de su precandidatura a diputado nacional en 2021 a cambio de subsidios por casi $20 millones a su fundación, Acción Social.

Sin embargo, el viernes pasado Daniel Orozco lo devolvió al escenario preelectoral, al publicar una foto junto a él en redes sociales, en la cual también estaba Janina Ortíz, pareja del médico y secretaria de Gobierno de Las Heras; y el precandidato a intendente, Martín Bustos.

“Tengo la convicción que es tiempo de encontrar los puntos de coincidencia, momentos para poner en juego la leatad, la fe, el amor por el prójimo y por nuestra tierra. El mandato que nos transmite la sociedad es que nos despojemos de mezquindades y trabajemos unidos”, escribió el intendente.

¿Esta foto implica un retorno a la política? No necesariamente, según Bonarrico. En diálogo con Los Andes, el pastor sostuvo que el encuentro con Orozco “fue casual” y ocurrió luego de un evento de pastores evangélicos en Las Heras del cual fue invitado.

“Yo no fui invitado ni por Orozco ni por Bustos. Luego del acto hablamos y nos sacamos la foto, pero no me han ofrecido nada”, mencionó Bonarrico sobre algún tipo de retorno político. En este sentido, mencionó que se habló de temas coyunturales, pero insistió en que Orozco no le ofreció participar activamente en La Unión Mendocina. También sostuvo que “hace años” que no habla con Omar De Marchi, diputado nacional y precandidato a gobernador por La Unión Mendocina.

Posible retorno

Si bien Bonarrico sostuvo a este medio que este año no volverá a la política, sí contestaría un llamado de La Unión Mendocina.

“No me lo han pedido. Pero si me lo pidieran, trabajaría solamente en pro de Mendoza. Sí lo haría con ese grupo de gente, pero no voy a trabajar con un gobernador que se abstuvo de votar contra el aborto, que fue gris a la hora del debate en el Congreso”, mencionó en referencia a Alfredo Cornejo.

Por otro lado, marcó que no está pendiente si lo llaman o no porque está “muy feliz” con su familia y la fe. “Sólo lo haría para ayudar a que la gente de mendoza sepa a quien votar. que se termine un reinado de 8 años que han hecho nada para progresar”, dijo con fuertes críticas a las gestiones de Rodolfo Suárez y Alfredo Cornejo.

LA RUIDOSA SALIDA DE CAMBIA MENDOZA

Respecto a la salida de Cambia Mendoza, Bonarrico declaró que el aporte económico para la fundación que había surgido por un decreto provincial era parte de un “acuerdo” político de 2021. Su aspiración real, entonces, era volver a ser candidato a senador provincial, según dijo a Los Andes.

Esta versión desató la ira del gobernador, que no sólo bajó el subsidio: el Gobierno anunció además que denunciaría por “tentativa de fraude” al evangélico en la Justicia. Un desenlace que era difícil de imaginar hace sólo unos meses.

Después del escándalo judicial desatado por un subsidio de $18 millones que le otorgó el Gobierno (y luego derogó), el pastor evangélico Héctor Bonarrico quiso volver a la la escena política para estas elecciones con el afán de “resucitar” a Mendoza.

Y como ejes de campaña, completó: “Vamos a resucitar a una Mendoza muerta. Mendoza está muerta por la inseguridad, la desocupación, los sueldos ínfimos y la deuda que tiene. Está como el país, no hay diferencias con el gobierno nacional. Son las mismas personas que gobiernan desde hace 40 años”. No obstante, luego no participó de las provinciales de este año.