Bolsonaro lamentó el ataque a Cristina Kirchner pero dijo: “Casi muero en el 2018 y no vi a la izquierda preocupándose por mí”

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, rompió el silencio y finalmente expresó su lamento por el atentado que sufrió ayer Cristina Kirchner cuando llegaba a su casa en el barrio de Recoleta. “Aunque no siento ninguna simpatía por ella, no le deseo eso” expresó. Y remarcó: “Casi muero en 2018 y no vi a la izquierda preocupándose por mí”.

“Ya envié un comunicado. Yo lo lamento. Ahora, cuando me apuñalaron, hubo gente que aplaudió, ¿verdad?”, afirmó el mandatario brasileño este mediodía. Además, aseguró que hay gente que quiere tirarle este problema. “Menos mal que el agresor no sabía cómo manejar un arma; de haber sabido, habría tenido éxito”, agregó, de acuerdo a lo comunicado por las Agencias AFP y ANSA.

Tras estas palabras, Bolsonaro volvió a recordar el atentado que sufrió en 2018, cuando estaba cerrando la campaña para las elecciones presidenciales. “Es el riesgo que todos corren. Casi muero en 2018 y no vi a la izquierda preocupándose por mí. Pero está bien”, dijo. “Tenemos corazón, queremos lo mejor”, concluyó.

El funcionario, quien busca ser reelecto en las próximas elecciones del 2 de octubre, cerró sus palabras procurando una investigación del hecho, “para saber si estuvo en su cabeza, o alguien que podría, quizás, haber contratado”.

El mensaje de Lula

Por su lado, el expresidente Lula Da Silva se manifestó poco después de que Cristina Kirchner fuera atacada.

“Toda mi solidaridad con mi compañera @CFKArgentina, víctima de un criminal fascista que no sabe respetar las diferencias y la diversidad. Cristina es una mujer que merece el respeto de todos los demócratas del mundo. Gracias a Dios salió ilesa”, expresó Lula en Twitter.

Pidió, además, por un ágil accionar de la Justicia: “Que el autor sufra todas las consecuencias legales. Esta violencia y odio político que algunos han alentado es una amenaza para la democracia en nuestra región. Los demócratas del mundo no tolerarán ninguna violencia en los desacuerdos políticos”.

Las palabras del canciller

Fue el canciller, Carlos França, el primer funcionario del gobierno brasilero en pronunciarse sobre el ataque a la vicepresidenta. “Esto es violencia injustificable” afirmó en diálogo con la cadena de noticias GloboNews.

Además, aseguró que el Palacio de Itamaraty buscaba confirmar documentación sobre el detenido por el intento de magnicidio, nacido en San Pablo.

El hombre detenido es de nacionalidad brasileña y reside en la Argentina. Se llama Fernando Andrés Sabag Montiel, tiene 35 años y tiene su madre argentina y su padre chileno.

En la cadena CNN Brasil también se expresó el vicepresidente, Hamilton Mourao. Consideró que el caso necesita verse como “una cuestión interna de la Argentina, que vive un momento muy difícil”.

El ataque a Bolsonaro

El 6 de septiembre de 2018, Jair Bolsonaro fue apuñalado en el intestino mientras realizaba un acto de campaña, en vistas a las elecciones presidenciales.

El entonces candidato fue herido de gravedad y tuvo que ser internado y posteriormente sometido a cinco operaciones. El ahora presidente de Brasil era favorecido por las encuestas y finalmente ganó en segunda vuelta, en la que se enfrentó al cantidad del Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad, de la línea de Lula Da Silvia, quien se encontraba preso en ese momento.