Boleta Única: se posterga la votación y analizarán un modelo antes de redactar el texto del proyecto

El radicalismo planeaba tener un debate ágil del proyecto de Boleta Única en la Legislatura, sin embargo, la intención de alcanzar el mayor consenso posible y los reparos provenientes de los propios aliados y de la oposición han dilatado la discusión. De manera que la votación de la iniciativa impulsada por el gobernador Rodolfo Suárez se votará tres semanas después de lo previsto originalmente.

Este lunes se analizó por tercera vez en la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) del Senado la propuesta de reforma del sistema electoral. En el encuentro se debatieron algunas modificaciones y se avanzó en la elaboración del despacho, que el oficialismo confía en sacar el próximo miércoles.

La UCR continúa resistiendo a las propuestas de modificaciones de fondo planteadas por los bloques opositores, pero también por sus aliados del Pro. Las mismas consisten en la eliminación del opción de “Voto por lista completa”; la utilización de la boleta única a nivel provincial y municipal, independientemente de la unificación o no con las elecciones nacionales. Asimismo, también hubo objeciones respecto del diseño que tendrá la papeleta.

En este sentido, a la próxima reunión de la comisión se llevará un modelo impreso de la boleta única que tendría Mendoza en caso de sancionar la ley. Esta acción fue propuesta por los legisladores del Frente de Todos para realizar una simulación del uso de la herramienta electoral en discusión.

Durante la mañana del miércoles se espera que quede redactado el dictamen de la comisión con la incorporación de algunos cambios menores al texto original. “Si bien hemos respetado casi todos los lineamientos propuestos por el Poder Ejecutivo, estamos avanzando en cuestiones formales como la ubicación de cada uno de los partidos en la boleta y si van a ir verticales u horizontales. Y también detalles como cuáles son las fotos que se incorporan”, precisó a Los Andes el senador radical Marcelo Rubio, presidente de la comisión de LAC.

Uno de los puntos que se calentó el debate este lunes tuvo que ver con qué ocurre cuando un elector vota por lista completa a partido y además marca a un candidato de otra fuerza para una categoría específica. Según la actual redacción prevalece el sufragio de la lista que se votó por completo, pero desde el peronismo plantean que debería anularse. En la próxima reunión podría llegarse a un consenso respecto a esta cuestión.

Por su parte, la senadora peronista Miriam Gallardo manifestó que “se avanzaron en algunos temas y en otros no. Todavía hay una serie de discusiones y dudas, tanto del mismo oficialismo como de la oposición. El gran tema que no queda claro es cómo generar el instrumento que no sea complejo para el elector, que sea accesible y tenga garantizada la libertad en la elección del voto”.

Con el objetivo de despejar dudas, la UCR accedió a llevar un modelo de boleta única al próximo encuentro de la comisión. La idea es hacer una simulación de algunos tipos de boletas con las agrupaciones y las categorías en columnas y filas, o viceversa y con más de una lista por agrupación. “El miércoles, cuando tengamos la herramienta de forma física, pueden surgir otras propuestas y mejoras”, argumentan desde la oposición.

Por otra parte, si bien el plan original del radicalismo era votar la iniciativa a mediados de febrero, la sanción podría obtenerse unas tres semanas después de lo planeado. “El miércoles entiendo que ya desde la comisión de LAC sacaríamos despacho y se votaría en la próxima sesión”, expresó el senador Rubio. Teniendo en cuenta que el próximo martes 1 de marzo es feriado, el tratamiento en el recinto tendría lugar recién el 8 de marzo.

Resta saber si para esa fecha se logrará el consenso para el acompañamiento del peronismo y otras fuerzas opositoras y también del Pro, que no ha cedido en su pedido de cambios importantes en el proyecto.