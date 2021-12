Boleta Única en Mendoza: ¿Qué piensa el PJ de la intención de Suárez?

El gobernador Rodolfo Suárez avanzará con la implementación de la Boleta Única en Mendoza para el 2023, según adelantó Los Andes días atrás. Hay aval de los jefes comunales de Cambia Mendoza y es una incógnita qué piensa la oposición.

“Vamos a esperar a ver el proyecto”, dicen en el Frente de Todos ante la consulta de este medio y ven difícil un debate por estos días cuando hay legisladores más preocupados por las vacaciones que por seguir sesionando. Además, aclararon que no hubo comunicación por parte del oficialismo para hablar sobre el tema.

Y hasta desconfían sobre la tangibilidad de la letra porque “todavía estamos esperando la demanda contra la Nación” en relación a la discriminación por los fondos nacionales. No sería el único anuncio que escucharon y que no llegó a la Casa de las Leyes. No obstante, para la oposición el tema de la Boleta Única de Sufragio no es una urgencia de la sociedad.

“Que el gobierno deje de perder el tiempo y se pongan a laburar en cosas que le importan a la gente. Ya terminó el proceso de elecciones, y el Gobernador que fue parte de la lista sigue en el proceso electoral”, disparó un dirigente.

La normativa electoral vigente en la provincia ya contemplaba la posibilidad de implementar la boleta única, pero la redacción y disposición era confusa, ya que estaba planteada de manera complementaria a la utilización del voto electrónico. Asimismo, dejaba a consideración del Gobernador de turno su puesta en práctica.

En uno de los artículos de la propuesta presentada por el gobernador se deroga el artículo 60 de la Ley Nº 8619, el cual regulaba la aplicación paulatina del voto electrónico a partir de las elecciones del 2017.

Más allá de la experiencia de Boleta Única Electrónica en las elecciones municipales de Santa Rosa de 2017, los altos costos de este sistema impidieron que se avance en la aplicación prevista en la legislación vigente. En el documento que circula entre los intendentes no se hace referencia al voto electrónico, sin embargo no se descarta que alguno pueda sugerir incorporar durante las discusiones.

Sólo los jefes comunales oficialistas han recibido el texto. El paceño Fernando Ubieta (PJ) manifestó a este medio que si el proyecto es para “bajar el gasto que tiene una elección en boletas, y que de esa manera se va a poder elegir nominalmente a quien uno quiera, está bien, pero uno sabe que no es ese el fin”.

“¿Queremos poner fin a un sistema político viejo? Bueno, ¡sentémonos de verdad en una mesa de diálogo y hablemos de todo! De reforma constitucional, de coparticipación según índices de desarrollo, etc. No sólo de una manera de elegir políticos para un cargo”, manifestó.

En caso de enviar el texto a la Legislatura, el oficialismo no necesita del Frente de Todos para su aprobación, más allá de la intención de debatir. La mayoría simple con la que cuenta en ambas cámaras le alcanza y le sobra para convertir la iniciativa en ley.