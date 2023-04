Boleta única: advierten alto desconocimiento pero confían en los últimos días previos a las elecciones

Las elecciones municipales en siete comunas para definir quiénes serán candidatas y candidatos a intendentes entran en la recta final. De cara al 30 de abril, se intensifican las capacitaciones para explicar cómo funcionará la boleta única.

Una encuesta advierte que hay alto desconocimiento, pero otras opiniones aseguran que la ciudadanía se informará pocos días antes. Dirigentes que están recorriendo vecinos usan distintas estrategias para capacitar y destacan la apertura de la gente para escuchar la explicación.

Este año la democracia argentina cumple 40 años y también el uso de las boletas tradicionales, una por partido, a la hora de ir a votar. En Mendoza, este año se romperá con las cuatro décadas para darle paso a la boleta única en lo que respecta a comicios provinciales y municipales.

Así, habrá una sola boleta con la que se encontrará el electorado cuando llegue a la escuela en la que le corresponda emitir el sufragio. Como todo cambio, demanda capacitación frente a un contexto complicado por la situación económica que impacta de lleno en el humor social.

Una encuesta realizada por la consultora Designio, dirigida por el ex legislador radical Sergio Bruni, exhibe que en una muestra de 2280 casos relevados en el Gran Mendoza y en forma presencial, el 64,8% dijo no conocer el sistema de boleta única. El 35,2% respondió en forma afirmativa.

En San Rafael hay trece precandidaturas a la intendencia.

En el desglose de la muestra realizada entre el 8 y 18 de marzo, en la que se tomaron 380 casos en cada uno de los municipios de Capital, Guaymallen, Maipú, Las Heras, Lujan y Godoy Cruz, la segmentación por edades aporta que la franja etaria de 30 a 45 años es la que más empapada está sobre el tema con un 40,9%.

Algo muy distinto sucede en los extremos: sólo el 22,4% de los jóvenes menores a 30 años esbozan tener conocimientos sobre el instrumento. Los mayores de 66 años están un poco más informados, casi el 30% dice conocer la boleta única.

La segmentación por ocupación muestra que los encuestados que manifestaron estar desocupados, son quienes menos conocimiento tienen de la boleta única: casi el 80% no conoce sistema. Del otro lado aparecen los independientes y empleados en relación de dependencia con casi el 40% de conocimiento.

Y si se profundiza en el nivel de estudios, las personas con hasta estudios primarios completos conocen en un 18,1% a la boleta única. Mientras que con un 51,3% se encuentran las personas que llegaron al nivel terciario o universitario.

‘’Sin buena información ciudadana este nuevo sistema puede ser una caja de Pandora, en tanto los resultados virtuosos buscados pueden transformarse en un mecanismo perjudicial para la expresión de la voluntad popular debido al desconocimiento, y, por tanto, que puedan surgir resultados no queridos por los electores’', afirmó Bruni.

El ex legislador y asesor del intendente de Las Heras, Daniel Orozco, aseguró que ‘’la gente va a llegar con bronca, harta de la política, ¿y se va a poner a estudiar cómo es la boleta?’’. En ese sentido también aclaró que el hecho de contar con respuestas afirmativas sobre el nivel de conocimiento, no implica ”que sepan exactamente cómo votar, saben que hay algo nuevo’”, lo cual hay que seguir de cerca para que no se produzcan votos nulos.

Un desconocimiento “normal”

Hay varios factores que pueden explicar la apatía de la gente por la política y las elecciones: desde la situación económica hasta la sensación de que nada cambia. Sin embargo, la consultora Martha Reale le baja la espuma a la preocupación que puede haber por el desconocimiento recordando la implementación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) hace varios años atrás.

‘’En ese momento lo medimos un mes antes y el nivel de desconocimiento era altísimo y la verdad es que después fue, votó sin problema y con los años fuimos comprobando que sucedía eso: 3 o 4 días antes la gente se pone en modo electoral y ahí se informa, no hay que subestimarla’', indicó Martha Reale, directora de Reale Dalla Torre Consultores a Los Andes.

La ejecutiva aseguró que “es muy normal, si hoy hacés una encuesta, la gente te diga que no sabe. Deben ser poquísimos los que saben”. Por otra parte también se refirió al fastidio de la gente por lo que ‘’mucha gente no está con la cabeza puesta, se pone los últimos días’'.

Para Reale, de ese contacto con la oferta electoral y a boleta única “hay que ver cuánto aprende, retiene y después habrá que ver. No podés descartar que haya errores, como muchos votos nulos, es algo que se sabrá después y ahí quizás se pueda medir sobre los motivos”.

‘’Cuando llega la hora de la verdad, sorprende el nivel de madurez. Hay conciencia cívica, está más que incorporada’', indicó la consultora.

La capacitación recae en todos

Elbio Rodríguez, reconocido consultor político por sus encuestas presenciales, también coincidió en que hay mucho desconocimiento sobre la boleta única. En los sondeos que ha hecho ‘’fui con dos hojas oficio para que las fotos fueran visibles’', algo que podría marcar un problema en Maipú y en San Rafael: es el mismo tamaño para todos y en esos departamentos deben entrar entre doce y trece precandidatos.

El consultor marcó un síntoma: muchas personas toman contacto con la boleta única en la encuesta. ‘’Ahí se dan cuenta del sistema pero hay una persona al lado, que es el que encuesta, explicándole, no es algo que vaya a pasar en las escuelas’', indicó. Con un poco de humor, Rodríguez asumió el rol de capacitador a la ciudadanía.

Y de cara al escrutinio, también palpita las complicaciones que pueden haber. ‘’La otra cuestión es que la gente marque boleta completa y después anule porque marca a otro candidato. Eso va a ser bastante complicado, creo que deberían haber probado eso en una elección intermedia que sólo tenés‘’, expresó.

En las fiestas distritales de Maipú se enseña el correcto uso de la boleta única.

Con respecto a la participación de la gente, Rodríguez estima que puede mermar, pero no será por la boleta única. ‘’La gente está muy cansada, no está de humor, quizás en la PASO haya menos votantes, pero no por la boleta, creo que el escrutinio va a ser complejo y quizás hay mucho voto recurrido y voto nulo’', sostuvo.

Los precandidatos también han asumido la tarea de capacitadores porque son quienes tienen contacto con la gente en los barrios tratando de captar votos. Uno de esos casos es el de Néstor Majul, aspirante a la intendencia de Maipú por Cambia Mendoza.

El actual subsecretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Seguridad hizo una diferenciación en el desconocimiento: “la gente sabe que cambió el sistema, pero no sabe bien cómo funciona y está abierta a la explicación”, expresó.

La salvedad del funcionario resulta relevante porque allí pueden evacuarse las dudas que haya. Además de las recorridas que se han hecho, el equipo que acompaña al precandidato evalúa instalar puestos fijos en lugares públicos para que quien tenga dudas se acerque. En las visitas que han realizado llevan un modelo de boleta única cubierto con un fino plástico para que la gente pueda simular su voto utilizando un marcador y pueda borrarse para seguir capacitando.

‘’Hay un gran desconocimiento, en las zonas más rurales lo he notado. La gente está en otra, les querés hablar de política pero están en otra, pero cuando le decís cómo vota, cambia el rostro. Te presta atención un ratito, me he sorprendido gratamente’', indicó Majul.