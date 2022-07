Bicameral de Seguridad: piden esclarecer el caso Trigo, pero señalan que los femicidios “no se pueden prevenir”

En medio de la conmoción que atraviesa la Provincia por el femicidio de Agostina Trigo, la Bicameral de Seguridad de la Legislatura tuvo su primera reunión constitutiva esta mañana. El diputado Néstor Márquez (FDT-PJ) asumió como presidente y como vicepresidentes, lo hicieron el diputado Diego Costarelli (UCR) y el senador Mauricio Sat (FdT).

Además fueron propuestos para las secretarías la diputada Mercedes Llano (PD), Enrique Thomas (PRO) y el senador Ernesto Mancinelli (LdS).

También estuvieron presentes los diputados: Mauricio Torres (UP-FR); Emanuel Fugazzotto (PV); José María Videla (FR); Josefina Canale (PDP); José Luis Ramón (Protectora) y Guillermo Mosso (DF).

En tanto, por Senado, participaron Mercedes Rus (UCR), Mauricio Sat (FdT), Jorge Carballo (UCR), Ángela Floridia (UCR) y Gabriel Pradines (PD).

Antes de asumir la presidencia de la bicameral, Márquez sostuvo ante la prensa: “Nosotros estamos convencidos que la Seguridad debe ser una política de Estado y todos los organismos deben involucrarse. Hay que recrear los ámbitos de debate y participación para que Mendoza pueda tener un plan estratégico de seguridad que, de una vez por todas, dé respuesta al reclamo de la sociedad con la inseguridad creciente que estamos teniendo”

El diputado peronista también habló sobre el crimen de Agostina, ocurrido en San Martín, y pidió prudencia. “Lamentamos este nuevo femicidio. Estamos siendo prudentes, esperando que avance la investigación y saber en qué circunstancias se ha dado. Lamentablemente hay delitos que no se pueden evitar como estos, que no pueden prevenirse. Lo que sí vamos a hacer es un seguimiento para que no quede impune, se esclarezca el hecho y aparezca el culpable”.

Por otro lado, mencionó que en los barrios de la Provincia han crecido los delitos menores, como el robo simple y los hurtos. Por esto advirtió que son necesarios los foros vecinales, ya que “los vecinos cuentan con la información de dónde están los núcleos delitos”.

“En la política de seguridad creemos que no solo los organismos del Estado deben participar, sino también los ciudadanos a través de sus organizaciones. Hay un recurso y herramientas que están siendo desaprovechadas por el actual ministro y el gobernador”, sostuvo.

El legislador también manifestó que desde el Frente de Todos trabajarán de forma propositiva para encontrar soluciones a los problemas de inseguridad. En ese sentido, afirmó que la bicameral se reunirá cada 15 días de forma obligatoria para llevar adelante las tareas de fiscalización y control que le corresponde.

Por parte del oficialismo el encargado de hablar fue Diego Costarelli. El diputado dijo estar abierto a diferentes propuestas y alternativas para mejorar las políticas de seguridad. También se explayó sobre el caso Agostina y defendió el accionar policial.

Sobre el femicidio opinó que “es imposible controlar la conducta de todas las personas. Es difícil establecer una política preventiva que especifique las actitudes. Es imposible, no importa el color político”.

Y agregó: “Van a seguir habiendo femicidios con el gobierno que sea. Lo que sí podemos hacer es aumentar las capacitaciones y hacer hincapié en eso, en la concientización de la sociedad. Ahora, evitar que un loco cite a una persona que necesita trabajar y la apuñale o la mate, nosotros no lo podemos evitar”.

En relación a esto, Costarelli puso de ejemplo políticas de género como habilitar refugios para víctimas de violencia de género o las capacitaciones que se le dieron al 911 después del el caso de Florencia Romano.

“El accionar policial ha sido totalmente correcto. La investigación está llevándose adelante y nosotros no tenemos datos”, confió el legislador radical.

El encuentro comenzó cerca de las 10 y se desarrolló en menos de una hora. La mayoría de los oradores coincidió en que se debe priorizar el diálogo y la posibilidad de llegar a consensos en el organismo. Sólo hubo un pequeño cruce entre Costarelli y Ramón, porque el primero dijo que el año pasado las sesiones se trababan entre “chicanas” de la oposición y la “votadora” del oficialismo, por lo que pidió que no se repitan. Ante esto el diputado de Protectora dijo no estar de acuerdo con el comentario, haciendo entender que fue una advertencia fuera de lugar.

UNA ASUNCIÓN MARCADA POR LA INTERNA PERONISTA

La renovación de autoridades de la Bicameral estuvo signada por la interna que existe entre el kirchnerismo local y los disidentes. Es que el año pasado quien estuvo a cargo fue Rafael Moyano, un legislador enfrentado con el sector que encabeza Anabel Fernández Sagasti, y ahora quedó fuera directamente del organismo.

De este modo, el PJ designó a Márquez para que responda a la presidenta del partido y corrió a Moyano (aunque no pudiera renovar su cargo) de la vicepresidencia correspondiente al Senado. Allí el designado fue el sanrafaelino Mauricio Sat, senador que proviene del sector de Emir y Omar Félix.

En términos oficiales, el Frente de Todos salió a decir que se trató de algo “pactado” dentro del espacio y evitaron polemizar más por los nombramientos. Pero desde el entorno de Moyano dijeron que “hubo un acuerdo entre el camporismo y los hermanos Félix” y que lo dejaron fuera de juego. “A esto nos enfrentamos cuando nos oponemos a algunas formas de conducción del partido”, manifestaron por el lado de Moyano.

Ante la consulta de Los Andes, Moyano se limitó a decir que seguirá trabajando en temas relacionados con la seguridad, y que en los próximos días presentará pedidos de informes relacionados con la instalación de las cámaras de seguridad en Mendoza; y denunciará al Gobierno por la compra de raciones alimentarias para los internos de las cárceles.

También sostuvo en redes sociales que hoy estará presente en San Martín, en el lugar donde se realizó el femicidio de Agostina Trigo: “Voy a averiguar cómo está la investigación y los elementos que tienen para poder dar con el responsable de este aberrante hecho. Más allá de la tristeza que nos embarga necesitamos certezas del Gobierno, el ministerio de Seguridad y de la Policía de Mendoza. Entendemos que la situación actual de la fuerza no posibilita la anticipación ante hechos de esta naturaleza, las cámaras no funcionan. Los centros de visualización necesitan inversión, no tenemos los efectivos necesarios y suficientes, las móvilidades son escasas y la infraestructura de las comisarías da pena”, marcó.

Recordemos que Moyano lanzó una explosiva carta contra el kircherismo en abril pasado, en la cual expresó que el espacio “denominado k” no los representa y que sólo tienen una agenda “en base a los intereses de las candidaturas” y en “discutir cargos”.

“Hoy el espacio denominado “k” en Mendoza no nos representa, no nos abarca”, expresó y agregó que tienen una agenda “en base a los intereses de las candidaturas, sin proyecto para la toma del poder, que busca sólo discutir cargos y con la mirada puesta en las minorías”.

Otro momento en el que manifestó Moyano su descontento dentro del Frente de Todos fue en la votación de la Emergencia en Anestesiología. Tanto él como Bartolomé Robles, senador sanmartiniano y también distanciado de la conducción del PJ, votaron en contra de una ley que fue acordada entre el oficialismo y la oposición.