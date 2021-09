Bermejo afirmó que no hay una crisis grave en el Gobierno nacional y evitó criticar a Cristina

En el Gobierno nacional se viven horas delicadas y complejas, luego de la masiva presentación de renuncias por parte de funcionarios kirchneristas en la gestión de Alberto Fernández, quien ha estado bajo presión interna para que realice cambios en su gabinete, luego de la dura derrota en estas elecciones primarias del domingo pasado.

Ante esta situación, el primer candidato a diputado nacional del Frente de Todos mendocino, Adolfo Bermejo; y su nuevo jefe de campaña, el intendente de Tunuyán Martín Aveiro se expresaron respecto de la crisis a nivel nacional.

Los Andes dialogó con Bermejo, quien relativizó algún tipo de gravedad en la situación nacional. En primer lugar opinó que todo lo que ha ocurrido en las últimas horas en el Gobierno “es un cimbronazo propio luego de una derrota muy fuerte electoral”, e hizo referencia a la derrota en 17 provincias, incluida Buenos Aires. “Siempre ocurren tipos de remezones en todos los ejecutivos. Los he vivido como intendente, en las provincias también pasa y claramente en el gobierno nacional se ha sentido mucho”, agregó.

No obstante, no hizo una lectura respecto a una interna o quiebre entre el kirchnerismo y Alberto Fernández. Respecto a las renuncias presentadas de ministros y funcionarios de primer nivel del kirchnerismo, consideró que “en la mayoría de los casos son testimoniales o dejan a voluntad del presidente si las acepta o no. No son indeclinables”, comentó, y opinó que se han realizado “con buena fe”.

“Simplemente veo eso, no mucha más gravedad”, relativizó Bermejo, quien también dudó de que sean la mayoría funcionarios kirchneristas. “No sé si son todos kirchneristas. Responden al Presidente independientemente de su ideología. Hacer otro tipo de lectura no corresponde, y quienes quieran hacerla están en su derecho. Pero son ministros de su confianza”, marcó.

También dijo que en las próximas horas “se normalizará la situación con o sin cambios en el Gabinete, y el país seguirá su rumbo. El Presidente tiene más de dos años de gobierno, no hay que generar inquietud en la gente. Tenemos que poner nuestra confianza en el Presidente”, comentó.

Por último negó terminantemente que esta jugada de ayer de los ministros y funcionarios haya sido pergeñada por la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. “No creo en absoluto. No sospecho ni me consta, no conozco los movimientos internos. Es lógico que haya diferencias entre los políticos porque siempre las hay. Son válidas y lógicas las discusiones, pero darle un tenor o trasfondo de conspiración a esto que ha ocurrido no me parece bien”, finalizó.

Por el lado de Martín Aveiro, intendente de Tunuyán y flamante jefe de campaña en la elección general, expresó a radio LV10 que “hoy la Argentina lo que menos necesita es que estemos hablando de los ministerios” y pidió que lo importante sea que “se pongan a trabajar rápidamente. No solamente en pos y el beneficio de la gente, sino además entendiendo que a todos nos han dado un gran mensaje. No solamente a Mendoza, sino que al país entero y a partir de eso meterle toda la energía en lo más importante que es cambiar esta realidad”.

Mensajes opositores

En el Gobierno de Rodolfo Suárez aún no se ha opinado respecto al tema, pero sí el Comité de la Unión Cívica y Radical emitió un comunicado oficial que lleva las firmas de su presidente, Alfredo Cornejo, y la vicepresidenta Alejandra Lordén. En el mismo hacen referencia a la situación y le piden al Gobierno Nacional que intente dejar de lados las peleas internas y las diferencias, con el objetivo de que logren unión para tratar de mejorar la situación económica del país en los dos años que aún le quedan en el Ejecutivo.

“Nunca hubo estrategia de gobierno, nunca hubo plan de gestión. El objetivo siempre fue el poder. Esto no deja de ser una pelea interna, de una alianza debilitada por una derrota. El presidente debe designar sus ministros, porque ese es su derecho. Es hora que se haga cargo de la situación y ejerza el cargo para el que fue designado, por cuatro años”, sostuvo el diputado nacional Cornejo.

El presidente @alferdez debe designar sus ministros, por que ese es su derecho. Es hora que se haga cargo de la situación y ejerza el cargo para el que fue designado, por cuatro años. — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) September 15, 2021

El intendente de General Alvear, Walther Marcolini, por su parte consideró en redes sociales que debería aceptar las renuncias de los funcionarios del kirchnerismo, poner gente que le responda a él y “gobernar bien, que es lo que el país necesita”.

“Presidente Alberto Fernández acepte las renuncias de los funcionarios K, ponga gente suya y gobierne BIEN que es lo que el país necesita”, marcó en Twitter el jefe comunal alvearense.

Sr. Presidente @alferdez acepte las renuncias de los funcionarios k, ponga gente suya y gobierne BIEN que es lo que el país necesita. — Walther Marcolini (@WMarcolini) September 15, 2021

En tanto, desde el frente Vamos Mendocinos salieron a defender la institucionalidad e invitaron al resto de las fuerzas políticas a plegarse para defenderla.

Hugo Laricchia, candidato a senador provincial, indicó que Vamos Mendocinos “defiende las instituciones y por eso Alberto Fernández tiene que terminar su mandato” y que “no es ético vaciar a un gobierno para resolver una interna”. También sugirió que “no se debe emitir moneda espuria para salvar una elección quebrando así a una Nación” y finalmente formalizó la invitación al resto de las fuerzas políticas “a defender la institucionalidad”.

.