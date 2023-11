Beatriz Sarlo negó haber firmado el documento en apoyo a Massa: “No estoy del todo de acuerdo”

En las últimas horas, múltiples personalidades de la cultura argentina compartieron un documento en apoyo a Sergio Massa -candidato presidencial de Unión por la Patria- en el que, hacia el final del texto, aparece la firma de Beatriz Sarlo. Hoy, la escritora reveló que no firmó el comunicado, sino que fue un amigo que pensó que “iba a estar de acuerdo”.

“Un amigo me dijo ‘puse tu firma en ese documento’. Cuando le pregunté por qué lo hizo, me dijo que le pareció que iba a estar de acuerdo”, reveló la ensayista en diálogo con Radio 10.

“No estoy del todo de acuerdo con el documento”, agregó a la vez que admitió que “hubiera preferido que no apareciera [la firma] porque no la puse yo”. Si bien reconoció que su amigo la “agarró de sorpresa”, le restó dramatismo al asunto al asegurar que “está bien, no hago conventillo”.

“Yo hablo de cosas que me interesan, no de por qué en un momento que quizá no deberían haber puesto mi nombre sin preguntarme antes”, continuó la crítica literaria. Asimismo, rescató que los firmantes -entre los que se encuentran Carlos Altamirano, Mariano Llinás y Natalia Volosin- son “muy respetables”. “Digo que me sorprendió, no es una tragedia que me haya sorprendido, es gente toda muy respetable y está todo bien”.

En oportunidades anteriores, Sarlo ya se había posicionado en contra de Javier Milei, el candidato de La Libertad Avanza que se enfrentará al ministro de Economía en el balotaje del 19 de noviembre. En diálogo radial con La Once Diez, la escritora advirtió que “Milei es lo más peligroso que hay porque el populismo de derecha es temible y él es un populista de derecha”,

En aquella ocasión, Sarlo sostuvo que el diputado nacional y candidato libertario “sintoniza con el hartazgo, lo cual es algo pésimo. No hemos tenido presidentes en la democracia que sintonizaran únicamente con el hartazgo”. Pero, al ser consultada sobre la coyuntura política, habló sobre los dos aspirantes a jefe de Estado: “Mi posición personal con respecto a estas elecciones es que diseñan el mismo caos en el que vive la sociedad argentina y que los intelectuales tenemos el deber de pensar muy bien nuestras posiciones frente a ese caos”.

El comunicado de intelectuales en apoyo a Sergio Massa

El 31 de octubre fue difundido un documento rubricado por diferentes intelectuales, artistas y escritores en el que expresan su apoyo a Sergio Massa de cara al balotaje presidencial.

El texto, titulado “Compromiso electoral: la segunda vuelta ha llegado”, comienza con la ratificación de los firmantes en su compromiso a votar por el candidato de Unión por la Patria contra Javier Milei.

“La conducta pública de Milei y de buena parte de su equipo es contraria a la cultura democrática que propiciamos para fortalecer una comunidad política pluralista y pacífica; su explícita negación del pacto de los derechos humanos habilita un retorno de formas de violencia política y estatal que creíamos superadas”, continúan.

“Por otra parte, no se nos escapa que la trayectoria de Massa, los desaciertos de su gestión económica y la ambigüedad de sus propuestas pueden generar serias dudas y temores. No obstante, seguimos creyendo que es necesario establecer un cordón democrático contra los peligros de una deriva autoritaria encarnados por Milei, posibilidad hoy representada por el triunfo de Massa”, distinguen en una parte de la solicitada.

Hacia el final, se puede ver que entre las firmas de Carlos Altamirano, Pablo Alabarces, Mariano Llinás, Natalia Volosin, Hinde Pomeraniec, entre otros, se encuentra el nombre de Beatriz Sarlo.

Comunicado firmado por intelectuales en apoyo a Sergio Massa para el balotaje que se realizará el 19 de noviembre. Foto: Natalia Volosin / Redes

Seguí leyendo