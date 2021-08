Beatriz Sarlo dijo que “las Malvinas son territorio británico” y desató la polémica

Un asunto que sorprendió e ingresó en la agenda de las próximas elecciones es el de las Islas Malvinas. Hace algunos días, fue criticada una precandidata a diputada de Juntos por el Cambio que aseguró que el archipiélago era Británico y ahora la escritora Beatriz Sarlo afirmó: “Las Malvinas son territorio británico” y agregó que se parecen al “sur de Escocia”.

En dialogó con el canal LN+, la ensayista expresó: “Cuando la gente dice ‘las Malvinas son argentinas’ no se sientan ni un minuto a pensar, si son argentinas, si no son argentinas, ni qué son las Malvinas. (Leopoldo Fortunato) Galtieri mandó militares a Malvinas y eso fue un acto nacional psicótico”, señaló Sarlo, a sabiendas de que la frase generaría polémica.

Y continuó: “Yo fui a las Malvinas, para una serie de notas. Es un territorio británico que es lo más parecido al sur de Escocia. No hay habitante de ese lugar que no viva la llegada de militares como una invasión”.

Pero además Sarlo puso en duda el reclamo de soberanía: “Reivindicando tierras que, aparentemente, fueron de la Argentina en la década del 30 del siglo XIX... Es decir, cuando la Argentina aún no se llamaba Argentina. Cuando aún no estaba unificada como país. Cuando aún no tenía Constitución. Todavía hoy se agita eso cada vez que se quiere hacer cierta propaganda nacional, de un partido populista o de un partido grande”.

La ensayista se adelantó a cruzar a quienes la criticarían por las afirmaciones: “Ya saben que yo soy una vendepatria. Me importa muy poco la polémica que se genere con un promalvinero. Lo mandaría a vivir seis meses a las Malvinas y trabajar ahí”.

Polémica con Malvinas y una precandidata

Estas afirmaciones de Sarlo sobre las Islas Malvinas retumban porque hace pocos días, la oposición a Juntos por el Cambio criticó fuerte a Sabrina Ajmechet, la politóloga influencer que es profesora y vicepresidenta del Club Político Argentino, a la que le encontraron tuits en los que ponía en duda la soberanía sobre las islas

Repudio a la precandidata de Juntos por el Cambio. Web

Repudio a la precandidata de Juntos por el Cambio. Web

“La creencia en que las Malvinas son argentinas es irracional, es sentimental. Los datos históricos no ayudar a creer eso”, es uno de los viejos mensajes de Ajmechet, en este caso del 2 de abril de 2015.

Uno de los que cruzó a Ajmechet es el ex combatiente y precandidato a diputado, Juan José Gómez Centurión, que en Twitter su alias es “@juanjomalvinas”. “¿Analizan? Que todavía no se la hayan pedido habla de la bajeza moral de Cambiemos, mostrando la ínfima consideración que tienen por todos los que defendimos con nuestra vida el territorio argentino y por nuestros 649 héroes que descansan en las Islas”, publicó el ex militar en las redes.

Y la misma línea aunque pertenece a otro partido se sumó el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella: “No tendría que postularse a ser candidata a diputada porque va a tener que jurar sobre una Constitución que no va a cumplir”.