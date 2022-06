Batalla legislativa: el PJ insiste con Bonarrico y el oficialismo desempolva la reforma constitucional

Cambia Mendoza y el Frente de Todos (PJ) habían encausado el diálogo y los acuerdos con el recambio legislativo. Sin embargo duró poco porque cuando Héctor Bonarrico dijo que el subsidio que iba a recibir su fundación (algo que no ocurrió ni ocurrirá) era para “pagar” favores políticos, todo se rompió.

Pedido de explicaciones, denuncias cruzadas y un sin fín de acusaciones en vivo marcan hoy la relación. Y en la disputa de la agenda política, cada uno tiene su “caballito de batalla”. El Frente de Todos sostiene y sostendrá el escándalo del pastor evangélico mientras que el oficialismo reflota el debate en torno a la reforma constitucional.

“La Legislatura funciona pero para los problemas de la gente. Si quieren tratar el problema de OSEP, los de los productores y los de la estructura edilicia de las escuelas, los tratamos. Pero si quieren tratar declaraciones de interés de libros, como están haciendo, no”, le dijo el senador Lucas Ilardo a Los Andes el domingo.

El senador Lucas Ilardo y el diputado Germán Gómez por el Frente de Todos. La oposición insiste con el caso Bonarrico. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

En la sesión de hoy se volvió a poner el tema en el debate por la respuesta al pedido de informe que había hecho el PJ sobre el caso Bonarrico. Las cajas y la queja sobre la información en soporte papel recibida, no disponible en forma digital, fueron parte del discurso.

Además, ante un proyecto presentado por Pedro Serra, el oficialismo optó por girarlo a comisiones. La iniciativa propuso que el Poder Ejecutivo de la Provincia de Mendoza envíe a la Legislatura provincial para su ratificación legislativa, todo egreso monetario, aporte, subsidio, convenios y demás egresos provenientes de las finanzas públicas provinciales; realizados y ejecutados con Organizaciones de la Sociedad Civil; que sean iguales o mayores a pesos tres millones ($3.000.000).

Para Serra es fundamental que todos los mendocinos “sepan” que se hace con la plata del Estado Provincial, después del caso del ex senador Héctor Bonarrico. “Es necesario que los expedientes estén digitalizados y no en cajas que no puedan observarse”, dijo. Cambia Mendoza entiende que hay que analizar los alcances porque

El contraataque con la reforma de la Constitución

Cambia Mendoza ya tenía decidido volver a cargar con el debate por las modificaciones a la Carta Magna provincial. Tal como sucedió el año pasado, los jueves es el día elegido para darle rodaje a las exposiciones de especialistas.

Gabriela Ábalos, reconocida constitucionalista y con una visión sólida sobre autonomía municipal abrirá esta nueva rueda de debate. La presentación será el jueves a las 11, en la Legislatura, invitada por la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC).

“Vamos a retomar los jueves para seguir con el debate. Gabriela Ábalos no había venido y queríamos saber su opinión sobre autonomía municipal y también queremos que vengan intendentes, con algunos del Gran Mendoza ya hubo contactos y hay predisposición”, explicó el senador Marcelo Rubio, presidente de la comisión, a Los Andes.

Los jefes comunales tendrán su espacio otro jueves mientras se va armando el cronograma. No hay fecha de duración ni tampoco cuándo se votaría en el recinto. Claro que para avanzar con la necesidad de reformar la Constitución provincial, son necesarios los votos de la oposición que no estuvieron desde un principio ni seguirán estando según indicó Ilardo a este medio,

“La reforma está mal hecha, la hizo (Víctor) Ibáñez”, arremetió el senador refiriéndose al ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia. “La expresión del PJ en el Consejo Partidario, donde están representados todos los intendentes, es definitiva”, agregó.

“No es importante para la gente la reforma, lo importante para Mendoza sería que tuviera mejores indicadores en términos de desempleo, pobreza, inflación, actividad económica y salarios. Pero está entre las tres peores provincias del país. Que el gobernador plantee frente a todo esto una reforma de la Constitución es de una persona que vive en un mundo paralelo”, criticó Ilardo.

Por lo tanto, es casi una obviedad que el peronismo no será parte de estas jornadas. “Está abierto el debate, queremos que vayan a debatir. Nunca dieron una solución, se abrió el debate para que fueran”, manifestó Rubio.

“Dentro de su desorden, que digan qué quieren hacer, pero que lo digan, sino vamos al recinto y que lo digan ahí”, sostuvo el legislador.