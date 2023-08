Avanza en el Senado una ley para evitar estafas cuando se realizan compras con tarjeta

El Senado avanzó este miércoles con un proyecto de ley de “pago seguro” con tarjetas de crédito y débito, que apunta a que el consumidor no se separe del plástico en ningún momento para evitar el robo de datos que se comete con el fin de realizar otras compras.

La iniciativa fue presentada por la senadora riojana Clara Vega, aliada del Frente de Todos, y recibió dictamen favorable en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, por lo que quedó lista para ser votada en el recinto de la Cámara alta.

Según informó Vega, se realizan “2.050 denuncias por semana” sobre este tipo de delitos, lo que significa “un aumento del 22% respecto del año anterior”. “Los delitos informáticos son cada vez más frecuentes”, advirtió.

La legisladora pidió “a los senadores que acompañen este proyecto” y “a la ciudadanía que esté más atenta a la hora de hacer este tipo de pagos”.

El radical Martín Lousteau planteó dudas y advirtió que “más que para el robo de identidad, este proyecto apunta a la clonación de tarjetas, cuando hoy la clonación de tarjetas ya no es posible por la obligatoriedad del chip en las tarjetas de débito y crédito”.

“Alrededor del 75% de las transacciones son contactless, con acercamiento de chip. No me parece que este proyecto en sí prevenga el phishing, el robo de identidad o el ciberdelito”, consideró.

La kirchnerista Juliana Di Tullio le respondió que “es cierto que el sistema financiero está obligado a tener tarjetas contactless, pero no es tan cumplible en todo el país. No todos los bancos están emitiendo tarjetas contactless y no todos los comercios tienen el Posnet”.

Vega, la autora del proyecto, aclaró que lo que sucede y lo que se busca evitar es que “te quedás con la información de la tarjeta y se pueden hacer otro tipo de compras con esa información, compras online donde piden el número de tarjeta, el código de seguridad y la fecha de vencimiento”.

En tanto, Guadalupe Tagliaferri (PRO) sostuvo que la mayor cantidad de ciberdelitos no se producen con las compras a través del plástico, sino al momento de cargar datos de las tarjetas en las plataformas online, o a través de hackeos de bases de datos de los bancos.

Tagliaferri también opinó que este tema podría resolverse con una resolución del Banco Central en lugar de sancionar una ley. Además, todos los senadores estuvieron de acuerdo en trabajar, a futuro, en una norma más amplia para combatir el ciberdelito.

El proyecto que recibió dictamen tiene como finalidad “evitar delitos informáticos mediante el uso de tarjeta de crédito y/o débito y/o de los datos de la tarjeta mediante el pago seguro en todos los establecimientos que comercializan bienes y servicios del territorio nacional”.

Se establece que “los establecimientos que comercializan bienes y/o servicios tienen obligación de disponer de dispositivos de cobro (Posnet) para las transacciones con tarjetas de crédito y/o débito que sean accesibles al público y permitan a los consumidores pagar por sí mismos sin intervención de terceros”.

Asimismo, indica que “en los establecimientos donde el pago de la compra no se realiza en líneas de caja o mostrador, se deben poner a disposición dispositivos trasladables sin cable que puedan alcanzarse a los consumidores para que éstos realicen el pago con las tarjetas magnéticas por sí mismos”.

Las denuncias sobre el incumplimiento de esta ley podrán canalizarse según lo establece la Ley 20.240 de Defensa del Consumidor.