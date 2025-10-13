Atención estatales: el Gobierno prorrogó los contratros de locación de servicios hasta fin de año

El Gobierno de Alfredo Cornejo dispuso este lunes la continuidad automática de los contratos de locación de servicios vigentes en la Subsecretaría de Trabajo y Empleo hasta el 31 de diciembre de 2025. La medida fue establecida mediante el Decreto 2078, firmado por el propio mandatario y el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema .

La resolución alcanza a todas las personas que, al 30 de septiembre de este año, prestaban servicios bajo ese régimen dentro del organismo provincial.

Según el texto oficial, la prórroga se efectúa “ en idénticas condiciones, horarios habituales, funciones y otros requisitos ” que los vigentes hasta la fecha mencionada, y no requerirá la firma de nuevos documentos ni la emisión de un acto administrativo adicional.

El decreto señala que la continuidad de los contratos se da en el marco del convenio específico celebrado entre la Administración de Trabajo Local y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, aprobado por el Decreto 400/2025.

Este acuerdo tiene como objetivo promover la mejora de la calidad del empleo y fortalecer las acciones de fiscalización para verificar las condiciones de trabajo, reducir accidentes laborales y enfermedades profesionales.

Asimismo, el Gobierno aclaró que la extensión de los contratos se realiza conforme a lo previsto en el Anexo II de dicho convenio y que cuenta con los fondos necesarios para afrontar el gasto, según lo dispuesto por el artículo 88 de la Ley 8706.

La norma establece además que las bajas por renuncia deberán realizarse mediante nota firmada por la persona contratada durante el período de prórroga, y que el servicio administrativo correspondiente deberá ajustar las partidas presupuestarias y registrar las etapas del gasto.

El decreto