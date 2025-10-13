13 de octubre de 2025 - 07:19

Atención estatales: el Gobierno prorrogó los contratros de locación de servicios hasta fin de año

El decreto 2078 establece que los vínculos laborales seguirán vigentes hasta diciembre de 2025, con los mismos horarios y funciones actuales.

InfoDatos - Cuál gobernador sumó más empleados estatales desde 1983
InfoDatos - Cuál gobernador sumó más empleados estatales desde 1983

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El Gobierno de Alfredo Cornejo dispuso este lunes la continuidad automática de los contratos de locación de servicios vigentes en la Subsecretaría de Trabajo y Empleo hasta el 31 de diciembre de 2025. La medida fue establecida mediante el Decreto 2078, firmado por el propio mandatario y el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema.

Leé además

El hospital Notti tendrá un nuevo y moderno edificio de 13.000 m2 para atención ambulatoria. Foto: Gobierno de Mendoza

La Provincia publicó el llamado a licitación para el nuevo edificio ambulatorio del Hospital Notti

Por Redacción Política
La institución abrió un llamado para conformar un listado de profesionales y entidades habilitadas para ofrecer consultas virtuales en medicina general, clínica, pediatría y salud mental.

OSEP habilitó la prestación de teleconsultas médicas en toda la provincia: cómo funciona

Por Redacción Política

La resolución alcanza a todas las personas que, al 30 de septiembre de este año, prestaban servicios bajo ese régimen dentro del organismo provincial.

Según el texto oficial, la prórroga se efectúa “en idénticas condiciones, horarios habituales, funciones y otros requisitos” que los vigentes hasta la fecha mencionada, y no requerirá la firma de nuevos documentos ni la emisión de un acto administrativo adicional.

El decreto señala que la continuidad de los contratos se da en el marco del convenio específico celebrado entre la Administración de Trabajo Local y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, aprobado por el Decreto 400/2025.

Este acuerdo tiene como objetivo promover la mejora de la calidad del empleo y fortalecer las acciones de fiscalización para verificar las condiciones de trabajo, reducir accidentes laborales y enfermedades profesionales.

Asimismo, el Gobierno aclaró que la extensión de los contratos se realiza conforme a lo previsto en el Anexo II de dicho convenio y que cuenta con los fondos necesarios para afrontar el gasto, según lo dispuesto por el artículo 88 de la Ley 8706.

La norma establece además que las bajas por renuncia deberán realizarse mediante nota firmada por la persona contratada durante el período de prórroga, y que el servicio administrativo correspondiente deberá ajustar las partidas presupuestarias y registrar las etapas del gasto.

El decreto

pedido_293143_07102025

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Ludopatía. Ilustrativa / Los Andes

Senado: disputas del kirchnerismo aceleran el proyecto que combate la ludopatía y regula las ciberapuestas

Por Gonzalo Delmonte
Javier Milei y Donald Trump se reunirán el lunes, en la Casa Blanca.

Javier Milei volverá a viajar a Estados Unidos: la agenda del presidente

Por Redacción Política
Peter Lamelas, el embajador de Estados Unidos en Argentina elegido por Donald Trump.

El embajador de Estados Unidos en Argentina ratificó el compromiso de "fortalecer los lazos" entre ambos países

Por Redacción Política
Las obras contemplan mecanismos de repago, por lo que laProvincia recuperará los montos invertidos.

Cornejo ya asignó casi el 70% del Fondo de Resarcimiento a obra pública

Por Jorge Yori