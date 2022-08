ATE define nuevas medidas mientras aguarda la paritaria salarial con el Gobierno

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) define hoy nuevas medidas de fuerza, mientras aguarda las reuniones paritarias, que están previstas para los días jueves y viernes, en lo que corresponde a una serie de encuentros que propuso el Poder Ejecutivo para discutir mejoras salariales, luego de conocerse los datos de la inflación del mes de julio.

Hoy habrá a las 10 un plenario de delegados en el hospital Lagomaggiore, para analizar la convocatoria a paritarias. Según sostuvo a Los Andes Roberto Macho, secretario general de ATE, se analizará “las medidas a seguir”, pero marcó que se permanecerá en estado de asamblea y retención de servicios intertanto el Gobierno parite.

La participación de ATE comenzará el jueves a las 14, con la paritaria de los trabajadores de Juegos y Casinos. No obstante, el plato fuerte del gremio se dará el viernes, con los encuentros que tendrán el Régimen 15 de los no profesionales de la Salud, a las 9; mientras que a las 11 se dará el de la Administración Central.

“Vamos a estar a la espera del Gobierno. El pedido nuestro está en la mesa desde hace tiempo. Es fundamental que el Gobierno entienda que, más allá del último índice inflacionario, los trabajadores no llegan a fin de mes”, comentó, y agregó que pedirán también el pase a planta de una serie de empleados.

Tambien señaló que hay una fuerte y marcada “criminalización y persecución de la protesta, que se ha instalado en la provincia de Mendoza en contra de los trabajadores”.

Fechas de reuniones

La expectativa del Gobierno estará puesta desde el jueves, donde se reunirá con los gremios que no aceptaron la oferta, como el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE), el jueves a las 9. Si bien aún los días y horarios no han sido confirmados por el Ejecutivo, se estima que el mismo jueves también esté la paritaria con otros gremios que no firmaron, que son el de los Judiciales (a las 13); y la ya mencionada reunión con los trabajadores de Juegos y Casinos (a las 14).

El viernes se completaría el cronograma con el Régimen 15 y Administración Central por la mañana; y luego el Régimen 35 (Ambiente) a las 15, Guardaparques a las 16, y EPAS a las 17.

En tanto, el encuentro con la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros), será la próxima semana, el lunes 22.

Desde el Gobierno provincial, se criticó a Alberto Fernández por la inflación, y pidió a los gremios “sensatez” para llegar a un acuerdo durante los próximos días, “que resulte equilibrado para ambas partes y que no comprometa las cuentas públicas provinciales”.

Por el momento, no han dado pistas de acuerdo a la propuesta que preparan para los gremios. Se espera nque la oferta del Ejecutivo mejore no sólo el 44% de aumento acumulado -a agosto- presentado semanas atrás; sino que también se analice la estimación que ha hecho el Banco Central con el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que ya habla de una inflación anual que ronda el 90,2%.