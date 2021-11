Astillas del mismo palo: pelea insólita por un cuarto diputado nacional para Cambia Mendoza

La pelea entre Cambia Mendoza y con parte de quienes conforman Vamos Mendocinos volvió a encenderse. Claramente se trata de “astillas del mismo palo” que están clavándose en la piel de algunos de los protagonistas. Se trata del segundo episodio de un cruce que se inició a fines de setiembre, pero que aún calienta el alma furibunda de un histórico dirigente político mendocino.

El diputado oficialista Guillermo Mosso fue quien volvió a tirar el fósforo. En su cuenta de Twitter, el legislador lanzó una frase polémica dirigida a esa fuerza y a Gustavo Gutiérrez, líder de la Coalición Cívica local: “Lo dijimos en campaña. Si @GGutierrezmza no competía como Diputado Nacional, @juntoscambioar tenía un legislador más. Los 38.038 votos de @vamosmendocinos y mi querido @pdemocrata, sumados a los 485.149 del @FrenteCambiaMza, hubieran evitado regalarle una banca al kirchnerismo”.

Gutiérrez era parte de Cambia Mendoza hasta hace cuatro meses; dio un portazo de la coalición para aliarse con otros ex socios del oficialismo provincial, el Partido Demócrata. Ambos espacios, más Mendoexit y los libertarios locales formaron Vamos Mendocinos. Por su parte, Mosso es demócrata, pero se quedó en Cambia Mendoza; de hecho, en esta elección logró la reelegir su banca en la Legislatura provincial.

El 28 de setiembre pasado, Mosso salió a pedir que Gustavo Gutiérrez se bajara de la candidatura a diputado nacional para no dividir el voto antikirchnerista en Mendoza. También por Twitter publicó: “Apelando a su responsabilidad política e integridad personal, con el respeto y aprecio que tengo hacia él, le pido a Gustavo Gutiérrez que contribuya a sacarle un diputado nacional al kirchnerismo, y desista de seguir compitiendo como candidato en esa categoría”.

Al otro día, recogió el guante el mismísimo gobernador Rodolfo Suárez: “es una buena interpretación que ha hecho Mosso a los pares de su partido, que deberíamos estar todos juntos en el mismo espacio porque lo que está pasando en la Argentina, mucho más después lo que ocurrió después de las PASO en cuanto a los escándalos que hay internos políticos en el gobierno”, dijo el Mandatario.

En aquella oportunidad, Gutiérrez le dijo a Los Andes: “nosotros vamos a participar el 14 de noviembre. Somos el único espacio liberal que tiene la ciudadanía en esta elección. Cambia Mendoza es más kirchnerista que el Frente de Todos, el ejemplo está, entre otras cosas, en las estatizaciones de Potasio Río Colorado, Impsa y Penitentes”.

Ahora, tras la elección, Mosso volvió sobre el argumento, y sostuvo que si los votos de Vamos Mendocinos se hubieran sumado a Cambia Mendoza, la derrota del Frente de Todos hubiera sido más dura, porque no hubiera entrado al Congreso la sureña Liliana Paponet y el oficialismo mendocino hubiera colocado cuatro diputados nacionales en lugar de tres.

Otra vez, Gustavo Gutiérrez destiló hiel, esta vez en las redes sociales: “Desde @vamosmendocinos perdimos la elección, pero nos fuimos con la cabeza en alto por no meternos abajo de la falda de un oscuro radicalismo que copia el autoritarismo y desprecio por las instituciones de los K, como vos si lo hiciste”.

Menos iracundo fue el líder del Mendoexit, Hugo Laricchia, tal vez porque no nunca fue parte de Cambia Mendoza y, por lo tanto, no es astilla del mismo palo. “Guillermo: si nos hubiesen escuchado a tiempo hubiésemos podido quitarle un Senador Nacional al kirchnerismo. Estas cosas había que hablarlas con tiempo, lo intentamos y nos encontramos con una pared de soberbia y negación, y no después de las PASO”, dijo Laricchia.