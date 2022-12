Así respondió Cornejo a la propuesta de Suárez, quien quiere que su antecesor vuelva a la gobernación

Alfredo Cornejo agradeció la nominación del gobernador Rodolfo Suárez pero evitó, una vez más, confirmar si será o no candidato a sucederlo en 2023.

“Agradezco todos los apoyos que tengo, pero hoy no es un tema personal, es un tema de equipo, del frente Cambia Mendoza, no solamente del radicalismo”, expresó el senador nacional.

Esta fue la respuesta que dio Cornejo a través de CNN Radio Mendoza a declaraciones de Suárez a diario Los Andes a favor de que Cornejo herede la conducción de la provincia.

“Tengo sobradas razones y es un pensamiento mío que hago público. No tiene que ver con una especulación”, afirmó el gobernador, y sostuvo: “La candidatura de Alfredo ordenaría al radicalismo. Además, conoce bien la provincia y en todos los temas tenemos mucha sintonía”.

Suárez también consideró que la candidatura de Cornejo solucionaría el problema de que en Mendoza no exista la reelección para la gobernación. “Es malo que no haya reelección, por eso tiene que haber una alternancia con políticas claras para sostenerlas en el tiempo”, opinó.

Sin embargo, el senador nacional de la UCR volvió a eludir la definición personal e insistió en que esto “hay que resolverlo en febrero o marzo”.

Y dejó una vez más abierto el abanico de opciones para resolver su futuro. “Mi intención como militante político es influir en el orden nacional, porque los temas económicos, de inflación, empleo y sueldos bajos, se resuelven a nivel nacional. Eso se puede hacer como senador nacional, como funcionario nacional y también como gobernador, por qué no”, explicó.

En otro orden, Cornejo criticó también la decisión nacional de no acatar el fallo de la Corte nacional que ordenó restituir puntos de la coparticipación federal a CABA. “Debiera cumplirlo inmediatamente. El Banco Nación gira los recursos automáticamente, no sé cómo se las van a ingeniar para no cumplirlo”, disparó.

También afirmó que la decisión de Alberto Fernández y la mayoría de los gobernadores aliados dinamita cualquier posibilidad de acuerdo estructural en Argentina para enfrentar la crisis y aseveró: “El plan del Gobierno nacional es terminar el mandato y tirar los problemas para adelante, con acompañamiento del sector financiero argentino y el FMI. Se les debería retorcer las tripas al kirchnerismo por eso. El sector financiero lo hace con desparpajo”.