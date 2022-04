Así fue el entramado de la pegatina de afiches en Buenos Aires donde se acusaba a Cristina de “asesina”

El lunes 28 de marzo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires amaneció con afiches pegados en algunos puntos de la vía pública y con un durísimo contenido. En ellos se podía ver el rostro sonriente de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, con un fondo negro y distintos mensajes con letra grande alrededor de la cara. “Asesina”, “Culpable de 35.000 muertes” y “Elegiste negocios con Putin en lugar de salvar vidas” eran las inscripciones que podían leerse en los carteles, además de un código QR. Al escanear esta imagen, la redirección llevaba a una página donde continuaban los mensajes amenazantes. “Pronto todos sabrán lo que hiciste” y “No dejaste gobernar. Alberto conducción” eran los dos mensaje que coronaban la campaña y que, a priori, no hacía más que dejar en evidencia la grieta que se ha abierto en el Gobierno Nacional entre las dos facciones del Frente de Todos y que se remarcó más aún luego del acuerdo del Ejecutivo con el FMI: el kirchnerismo (con Cristina), por un lado, y el peronismo “albertista” (con el presidente) por el otro.

Durante las últimas horas se conocieron novedades en las dos causas judiciales que se iniciaron a raíz del empapelamiento de algunas calles del microcentro porteño con estos violentos afiches. Y es que ya hay 4 personas individualizadas por haber pegado los afiches, además de otras tanto bajo la lupa y a quienes se investiga por esta campaña. De hecho, según publica Infobae, se pagaron en total más de 500.000 pesos para imprimir y pegar los carteles en la CABA.

El momento del allanamiento a la camioneta Fiat Fiorino que fue identificada trasladando los carteles contra Cristina Kirchner.

La trama de la impresión y pegatina contra CFK

“Viagraphic” es el nombre de la imprenta, ubicada en Lanús, donde se imprimieron los afiches contra la actual vicepresidenta y ex presidenta de la Argentina. El dueño de este local, Julio César Franchino, se presentó ante la Justicia y aportó el nombre de quien se encargó de hacer las impresiones. Según explicó Franchino, esta persona está identificada como Francisco Serrano, un empleado “rebelde” que actuó por su cuenta, sin avisarle a él que concretaría esta impresión en particular. Incluso, siempre de acuerdo al relato de Franchino, Serrano ni siquiera volvió a trabajar a su puesto luego de que se conocieran los afiches. No obstante, el empresario declaró que el “empleado rebelde” había confesado por teléfono haber sido el responsable de la impresión.

El dueño de la imprenta hasta aportó un pen drive con documentación, anotaciones e intercambio de mails donde puede leerse la manera en que Serrano y los Mendez (identificados como quienes encargaron el trabajo) habían convenido el trabajo y concretar el pago de 470.000 pesos. Según Infobae, en el papel se lee que se había acordado pagar en dos partes, de 282.000 pesos (60% del trabajo) y de 188.000 pesos (40% restante) y que todo se concretaría una vez que esté terminado.

La imprenta Videographic, donde un empleado "rebelde" del lugar imprimió los afiches contra Cristina Fernández de Kirchner. Foto: Instagram @vg_vgm

Es el mismo Francisco Serrano -el empleado rebelde que, según su ex empleador, actuó “a sus espaldas”- quien también está muy comprometido con otras pruebas que están en manos de la fiscalía. Y es que está señalado, además, como haber sido quien se encargó de reclutar y contratar a personas de Morón y La Matanza para que realicen la pegatina de los afiches en calles del microcentro porteño. A cambio de este trabajo, se cree que Serrano pagó otros 90.000 pesos, lo que lleva a que los gastos operativos para llevar adelante la campaña contra la ex presidenta hayan superado el medio millón de pesos.

Quiénes son los Mendez, acusados de organizar la pegatina de afiches contra CFK

Entre quienes se encargaron de organizar la pegatina ya en las calles -por fuera de Serrano- se destaca Darío Mendez. Fue él mismo quien declaró ante la Policía y reconoció haber acordado este trabajo con su hijo, Christian Mendez. En ese sentido, relató haberse reunido con él en un bar y haberle pagado un adelanto.

La casa de Darío Mendez fue allanada el lunes pasado y allí se encontró una camioneta ploteada con los rostros del gobernador Axel Kicillof, la vicegobernadora Verónica Magario y del intendente de La Matanza, Fernando Espinoza. En cuanto a su hijo, Christian Mendez, está identificado como uno de los referentes del Partido Conservador de Morón (fue candidato a concejal) y tiene, en sus redes sociales, tiene fotos junto al ex intendente de ese partido -Ramiro Tagliaferro-, además de otras figuras del PRO. “Por los datos que tenemos hasta ahora, trabajaban para todos los partidos políticos”, sintetizó a Infobae una fuente judicial de la causa.

Christian Méndez, acusado de haber organizado la pegatina de los afiches contra Cristina Fernández de Kirchner. Foto: Infobae

Investigan quién fue el autor intelectual de la campaña

Más allá de que ya están identificados los Mendez (padre e hijo, quienes se encargaron de organizar la pegatina en las calles) y Francisco Serrano, empleado de la imprenta (quien imprimió los afiches contra Cristina Fernández de Kirchner “a espaldas” del propietario del lugar), la Justicia intenta determinar quién fue el autor intelectual de esta acción. En pocas palabras, determinar quién fue el cerebro detrás de la idea y que, se cree, financió todos los costos para que se pueda concretar.

La primera de las causas, a cargo del fiscal Mauro Tereszko, tiene a los Mendez, a Serrano y a otras 2 personas imputadas como autores materiales (quienes organizaron y concretaron la instalación de los afiches). En tanto, otra de las causas está a cargo de los fiscales Leonel Gómez Barbilla y del juez Manuel De Campos y tiene al publicista José “Pepe” Albistur -identificado políticamente con la vicepresidenta- como denunciante. Y es que los afiches fueron pegados ilegalmente en espacios que corresponden a la empresa de Albistur.

José 'Pepe' Albistur.

Más allá de estar identificadas las 5 personas y de tener pruebas de que fue Serrano quien se encargó de coordinar la logística y de pagar por el trabajo, los investigadores tienen en claro que el empleado de la imprenta Viagraphic (o ex empleado) fue quien se encargó de cobrar por la impresión y de contratar a quienes pegaron los afiches. Pero saben que hay alguien detrás y quien le encargó este trabajo, por lo que es lo que deben determinar.

Más allá de que el QR redireccionaba a una página donde se defendía la gestión del presidente Alberto Fernández -por medio de la frase “Alberto conducción”-, el propio primer mandatario se despegó del escándalo el mismo 28 de marzo y repudió públicamente la campaña contra su compañera de fórmula.