Arrancó un amplio plan de obras en Guaymallén y habrá numerosos cortes de calle: dónde serán

El intendente de Guaymallén , Marcos Calvente , anunció que entre finales de agosto y principios de septiembre comenzarán los cortes de calles en el departamento por la puesta en marcha del “master plan” de obras que presentó en la apertura de sesiones ordinarias.

La semana pasada, el municipio adjudicó las últimas dos intervenciones de este plan, que incluye mejoras en infraestructura vial, urbana y de drenajes, entre otras. El programa bianual prevé una inversión superior a los $50.000 millones por año, lo que representa cerca del 40% del presupuesto comunal .

“Lo que queremos anunciar es que la semana pasada terminamos de adjudicar el 100% de las obras de este master plan. Algunos trabajos ya han comenzado a principios de año y en simultáneo hemos ido preparando el resto de los proyectos”, comentó Calvente.

Las últimas adjudicaciones corresponden a obras en calle Mitre y calle Severo del Castillo . El proyecto contempla mejoras integrales, que incluyen la ejecución de redes de agua y cloacas, la reparación de veredas, el mejoramiento de cunetas, la colocación de alumbrado público y la implementación de nuevos servicios. También está prevista la instalación de una nueva línea de tendido eléctrico.

En diálogo con Los Andes , Calvente explicó que, una vez iniciados, los trabajos se extenderán entre 16 y 18 meses . “Le pedimos a los vecinos paciencia. Vamos a comunicar por los canales oficiales cómo serán los cortes y los desvíos”, señaló.

Otras intervenciones se desarrollarán en calle Urquiza y en las inmediaciones de la Terminal de Ómnibus y del hospital Noti. A estas también se suma la obra integral de calle San Francisco del Monte, que se encuentra en ejecución.

“Las calles cercanas a las obras estarán cortadas por etapas. Son trabajos de largo plazo, por eso pedimos que los vecinos se informen sobre los desvíos a través de las redes sociales o la página del municipio”, agregó el intendente.

Desde la comuna adelantaron que en sus canales de comunicación habrá dos enlaces para seguir el avance de las obras y conocer los cortes y desvíos sugeridos para el tránsito vehicular y el transporte público.

Entre las intervenciones también se incluyen trabajos financiados con el Fondo del Resarcimiento, como la obra en el Acceso Este, que desviará el flujo de unos 120.000 vehículos diarios hacia calles internas del departamento, y la construcción de una colectora cloacal máxima de 700 milímetros de diámetro en calle Tirasso, a cargo de Aysam.

La remodelación del Acceso Este, sobre la Ruta Nacional 7 busca transformar la conectividad en el Gran Mendoza, la inversión proyectada supera los 25 millones de dólares. En principio, se plantea elevar la traza principal y generar cruces por debajo que conecten calles clave como Urquiza, Azcuénaga, Avellaneda o Houssay.

Además, la obra incluye la mejora de colectoras que tendrán un rol fundamental tanto durante la ejecución como una vez finalizada la intervención. Se proyecta que en los primeros meses se acondicionen estas vías para desviar el tránsito cuando comiencen los cortes sobre la traza principal.

En paralelo, se contempla una renovación del entorno del parque del acceso, con obras complementarias que mejoren la seguridad, los servicios y el ordenamiento urbano.

Los trabajos en el colector cloacal Tirasso buscarán beneficiar a más de 88.000 habitantes de las cuencas de Buena Nueva, Villa Nueva y Capilla del Rosario, con la instalación de una nueva red de agua potable y la renovación completa del colector. Su inversión supera los 5.000.000 de dólares.

La infraestructura abarcará un tramo desde calle La Purísima y Belgrano hasta calle Tirasso y Profesor Mathus, mejorando el funcionamiento y permitiendo el uso futuro de este colector como aliviador del colector Estrada, el cual también será renovado.

Impulso económico y beneficios fiscales

El jefe comunal destacó que el plan de obras está orientado a acompañar el desarrollo económico del departamento.

“Guaymallén es la segunda economía de la provincia, apenas por debajo de la Ciudad de Mendoza. En la industria metalmecánica somos líderes, y eso, junto con nuestro polo comercial, se tuvo en cuenta para priorizar ejes viales estratégicos para el transporte de mercancías”, explicó.

Además, el municipio implementó medidas para fomentar la inversión, como la reducción de la carga fiscal y la simplificación de trámites. Entre ellas se encuentra el programa Aforo Cero, que elimina el costo de revisión, inspección y aprobación de documentación para la construcción de viviendas, comercios o industrias, junto con la eliminación de más de 100 tasas.

Otro incentivo es Guaymallén Invierte con Vos, que devuelve el 40% de la inversión (la mitad en efectivo y la otra mitad en exenciones tributarias), y el Programa de Mejora de Marquesinas, que otorga subsidios de hasta $3 millones para la renovación de frentes comerciales.

Según Calvente, estas políticas ya han generado una respuesta positiva del mercado inmobiliario, comercial e industrial. “Estamos convencidos de que estas medidas, sumadas al plan de obras, van a potenciar el crecimiento económico del departamento”, concluyó.