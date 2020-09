Antes de la cumbre clave en la Corte, el Gobierno vincula la resistencia de jueces con un “plan sistemático” de la oposición

Las tensiones políticas y las acusaciones cruzadas entre el Gobierno y la oposición volvieron a tomar dimensión en las últimas horas, de cara a las deliberaciones que el martes mantendrán los jueces de la Corte Suprema de Justicia respecto al pedido que elevaron los camaristas cuyos traslados anuló el presidente Alberto Fernández al considerar que se hicieron, durante la gestión de Mauricio Macri, sin contar con el acuerdo del Senado.

La ministra de Justicia, Marcela Losardo, salió este lunes a expresar su repudio contra la movilización que se produjo en Santa Fe, frente a la casa del ministro de la Corte Ricardo Lorenzetti, y consideró que, al igual que la resistencia de los magistrados Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, forma parte de un “plan sistemático” de la oposición.

“¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué esta resistencia? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué esta resistencia? ¿Por qué esta marcha a la casa del ministro de la Corte? ¿Esta es la República? Este es un plan, estoy convencida”, dijo la titular de la cartera de Justicia.

Al respecto, en declaraciones a la radio Futurock, la funcionaria nacional indicó que quienes se movilizaron el pasado sábado frente a la casa de Lorenzetti “están identificados”. “Me dijeron que son del macrismo, del PRO, pareciera ser que sí, no tengo constancia de lo que me dijeron”, aclaró.

De cualquier manera, la ministra consideró que los hechos que se produjeron el pasado fin de semana son “lamentables porque se está generando una violencia y se está atentando contra el sistema democrático”.

Losardo también apuntó con dureza contra Bruglia y Bertuzzi, quienes fueron desplazados de la Sala I de la Cámara Federal, que confirmó procesamientos contra la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la causa conocida como los “cuadernos de la corrupción”.

“Tienen que estar conforme a derecho porque ellos van a tener que juzgar”, reclamó Losardo, quien recordó que los letrados “desconocieron” lo que establece “la Constitución, lo que dice el Consejo de la Magistratura y la Cámara de Casación”.

Seguido, ratificó los planteos que el pasado viernes realizó el presidente Alberto Fernández para cuestionar la resistencia de los camaristas. “Cualquier persona que sabe de derecho o que no sabe de derecho, sabe de lo que estamos hablando. Estamos hablando de que se cumpla con la Constitución, que se cumpla con el sistema por el cual se seleccionan los jueces y que establece que los traslados de los jueces no son definitivos”, insistió.

Losardo rechazó los planteos que realizaron desde la oposición y en los que se advierte que la anulación de los traslados de los jueces atenta contra la República. “No hablemos de la República, porque en la República no hay escuchas, no se espía a la gente, esas cosas no existen, no pueden existir en democracia”, replicó.

En la víspera, Macri se refirió a la marcha frente a la casa de Lorenzetti y aprovechó para remarcar que “la Corte debe fallar conforme a derecho, sin presiones de ninguna índole”.

“No es bueno para la República afectar la tranquilidad de los jueces Rosenkrantz, Lorenzetti, Highton, Maqueda y Rosatti. Tenemos que respetar a la Justicia y dejarla actuar”, pidió el ex mandatario.

La cumbre clave de la Corte

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, convocó a un “acuerdo extraordinario” para el próximo martes con el propósito de tratar los recursos presentados por los magistrados con traslados revocados por el Senado, que incluyen también el del juez Germán Castelli.

Rosenkrantz invocó el artículo 71 del reglamento de la Justicia Nacional, que reserva al titular del cuerpo la potestad de convocar a “acuerdos extraordinarios” cuando lo considere necesario.

El titular de la Corte comunicó su decisión al resto de los ministros en una reunión virtual que celebraron el último martes e inmediatamente después la oficializó vía correo electrónico al tiempo que hacía declaraciones públicas anunciando la convocatoria.

“La Corte tiene la responsabilidad, en casos como éste, de dar certidumbre a la ciudadanía sobre el trámite que se impondrá a los planteos de los jueces involucrados”, dijo y añadió: “Como dije hace una semana, la Corte tiene la autoridad final cuando está en juego la constitucionalidad de los actos de otros poderes del Estado”.

El titular de la Corte se remitió a sus propias declaraciones al diario La Nación del 11 de septiembre cuando señaló que “los planteos de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli son planteos de naturaleza muy excepcional que, por esta y otra razones, requieren ser analizados con muchísimo detenimiento”.

Específicamente la Corte debe analizar este martes los pedidos de los tres jueces para que se les conceda el “salto por instancia” o “per saltum”, que implica la intervención directa del máximo tribunal en la cuestión de fondo, esto es, si sus traslados se ajustan o no al trámite de designación previsto en la Constitución.

En la discusión terció el viernes el presidente Alberto Fernández, cuando en declaraciones radiales se preguntó retóricamente: “¿Qué es lo que está buscando el presidente de la Corte? Me lo pregunto porque cualquiera que haya estudiado Derecho sabe que esto es un escándalo jurídico”.

“Lo único que estamos haciendo nosotros es establecer un orden perdido en el gobierno anterior”, sentenció el mandatario y precisó que “lo que hizo Cambiemos con la designación de jueces fue escandaloso. Los que se quejan son los que siempre han manipulado a los jueces y ahora ven que no van a poder hacerlo”.

El Presidente se refirió así al informe sobre traslados de jueces presentado a fines de julio por el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Gerónimo Ustarroz, que revisó y analizó todos los traslados de jueces realizados desde 1998 hasta 2020 y advirtió asimetrías e irregularidades manifiestas en los casos de Bruglia, Bertuzzi y Castelli.

En marzo de 2018, Bruglia y Bertuzzi fueron trasladados del Tribunal Oral Federal 4 de la Ciudad de Buenos Aires -primera instancia-, a la Sala I de la Cámara Criminal Federal -segunda instancia-, mientras que Castelli pasó del Tribunal Oral Federal 3 de San Martín, provincia de Buenos Aires, al Tribunal Oral Federal 7 de la Ciudad de Buenos Aires.

Cuando la revisión dispuesta por el Consejo pasó al Senado, el principal cuestionamiento de los senadores fue que no habían dado su acuerdo para esas funciones y citó a los magistrados para que ofrecieran su punto de vista, aunque prefirieron no hacerlo, y suspendió los traslados.

La Corte entonces deberá evaluar este martes si los argumentos de los tres magistrados para pedir la intervención tienen entidad, si se está ante una vulneración de la estabilidad de los jueces y si, como sostienen y denuncian, existe un “plan de impunidad” detrás de la medida tomada por el Consejo de la Magistratura y el Senado.