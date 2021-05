Ante una comisión cerrada, Nadal expondrá datos sanitarios de Mendoza en la Legislatura

En un momento sanitario muy crítico, Ana María Nadal se presentará en la Legislatura provincial para evacuar dudas de diputados y senadores. La ministra de Salud, Desarrollo Social y Deportes llevará el informe de su área a la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de COVID-19.

La exposición, prevista a las 10, será sólo ante los integrantes de la comisión, no será transmitida vía streaming ni tampoco se permitirá el acceso a la prensa. “No se transmiten las comisiones”, justificaron desde la Casa de las Leyes.

El órgano fue creado con la Ley de Emergencia sanitaria, social, administrativa, económica y financiera sancionada en marzo del año pasado. Con un funcionamiento intermitente, ha recibido reportes de otras áreas, pero la presencia de Nadal era muy esperada por la oposición.

El Frente de Todos-Partido Justicialista (FdT-PJ) viene largando durísimas críticas contra la gestión de Rodolfo Suárez sobre todo en lo sanitario. No obstante, el oficialismo sostiene que “quieren montar un circo mediático” con el tema y el peronismo adelanta que cumplirá con un papel de “oposición constructiva”.

La reunión será ante los 14 integrantes de la comisión y las autoridades de ambas cámaras. El oficialismo defiende esta medida y desmiente un “blindaje a la funcionaria. “Viene en el marco de la comisión, entonces estarán los que la integran”, indicaron.

Desde la Casa de Gobierno aseguraron que la información que llegará mañana a la Legislatura será muy completa y con mayor profundidad a lo que expuso Nadal el viernes pasado. Habrá datos de camas UTI, inversión, licitaciones y demás detalles para evacuar “todas las dudas que tenga la oposición”. La Ministra estará acompañada por parte de su gabinete, como la subsecretaria de Planificación y Coberturas Públicas Sanitarias, Mariana Álvarez.

Entre los escenarios posibles, por los protocolos, se evalúan tres escenarios: la planta baja del Nuevo Anexo Legislativo (NAL), la sala del primer piso en donde se desarrollan las reuniones de las comisiones y de Labor Parlamentario, y finalmente el Auditorio de la Legislatura. Ubicado en el primer subsuelo del NAL, es amplio y hoy picaría en punta como alternativa.

“Mañana será un día normal de comisión y la ministra vendrá a responder todas las consultas que tengan los legisladores para hacerle, estamos muy tranquilos”, sostuvo el vicegobernador Mario Abed a Los Andes.

La mesa estará encabezada con Ana María Nadal, además de Abed y del presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi. Cecilia Rodríguez (UCR), Guillermo Mosso (Partido Demócrata), Mauricio Torres (Frente Renovador-Unión Popular), Mario Vadillo (Protectora), Liliana Paponet (PJ), Helio Perviú (PJ) y Diulio Pezzutti (PJ) integran el órgano por la Cámara Baja.

Por el Senado, se sentarán Carina Lacroux (UCR), Laura Contreras (UCR), Cecilia Cannizzo (UCR), Natalia Vicencio (PJ), Samuel Barcudi (PJ) y Ernesto Mancinelli (Libres del Sur) y Daniel Galdeano (Partido Intransigente).

Los jefes de bloque del FDT-PJ no integran la comisión, por lo que el diputado Germán Gómez ni el senador Lucas Ilardo serán de la partida. Aunque, podrán ingresar si es que alguna o algún legislador sale del perímetro dispuesto. Por los pasillos se rumorea que si la intención es agitar la exposición, alguno de ellos, o los dos, estarán sentados frente a Nadal.

“Esperamos que la oposición tenga la mejor predisposición para trabajar por Mendoza. Van a tener la oportunidad de aclarar lo que necesiten preguntar. La ministra va a dar un informe completo de la situación epidemiológica y de qué es lo que se ha hecho”, indicó Lombardi a este medio.

El peronismo criticó la metodología

“Uno a veces tiene la sensación de que el gobierno da un paso adelante, y dos para atrás. Después de lo que costó que viniera la ministra, que venga es un paso adelante. Decidir hacerla cerrada, y sin trasmisión pública son dos para atrás”, indicó Ilardo.

Para Gómez, “es el momento más crítico y más difícil pero tiene la posibilidad de revertir la situación. Sino se toman medidas urgentes e inmediatas vamos a lamentar los resultados”. El sanrafaelino agregó también que “no vino antes porque no tiene margen de juego político y tiene que venir a responder preguntas”.

“Genera desconfianza la decisión del gobierno de que sea una reunión cerrada y sin trasmisión para la prensa y la ciudadanía en general. Hemos solicitado a las autoridades su transmisión para mayor transparencia”, aseguró.

En esa línea, Ilardo cuestionó que “es una metodología de este gobierno, no dar explicaciones”. Y comentó que “la aparición de 30 mil docentes vacunados que resultaron ser falsos obliga a no dejar lugar a suspicacias. La situación es límite”.

“No vino (Enrique) Vaquié (ministro de Economía) con la lucha antigranizo, no vino (Rául) Levrino (ministro de Seguridad) a explicar porque no funcionó el 911 en femicidio de Florencia Romano. Viene Nadal porque la situación se le fue de las manos, y ya no se puede esconder más irregularidades debajo de la alfombra”, disparó el senador.