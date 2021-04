Ante el reclamo de restricciones, Suárez entra en “modo Larreta”

En plena segunda ola del Covid-19 y en medio del reclamo de muchos para que imponga más restricciones sociales para evitar que se sigan disparando los contagios, Rodolfo Suárez está decidido a continuar la línea aperturista que adoptó al promediar la pandemia el año pasado, con un discurso basado en el equilibrio entre salud y economía. Es decir, sin cierres compulsivos ni medidas duras.

Por eso, algunos empiezan a hablar de que el Gobernador está entrando en el “modo Larreta”, en referencia a la resistencia que el jefe de gobierno porteño está llevando a cabo frente a la decisión del gobierno nacional de cerrar las escuelas en el AMBA.

Por ahora, Suárez no ha tenido que subirse a ese ring porque el decreto de Alberto Fernández que le puso fin a las clases presenciales no abarcó a las provincias. Pero sin tener que confrontar abiertamente, el mandatario mendocino sabe que el modelo Rodríguez Larreta, un dirigente con el que tiene muy buena relación, puede servirle si la Nación decide imponerle las restricciones que él no quiere implementar.

El alcalde porteño tuvo gran visibilidad nacional el año pasado en medio de sus constantes apariciones junto a Fernández y el gobernador bonaerense Axel Kiciloff ante cada anuncio de prolongación de la cuarentena. Al Presidente le sumó varios puntos en su popularidad esa foto antigrieta, hasta que recibió tirones de orejas del kirchnerismo por su cercanía al referente macrista.

Hoy, lejos de aquellos tiempos de concordia y en plena pelea judicial por mantener las escuelas abiertas en la CABA, Larreta se posiciona como la principal figura de las “palomas” de Juntos por el Cambio en la carrera electoral hacia 2023. Y en el mismo sector se consolida Suárez, según reconocen los más cercanos, con el mismo estilo moderado pero diferenciándose de las decisiones nacionales.

Mientras el año pasado ambos equilibraban y solo marcaban algunas diferencias cuando era necesario, este año que tiene la particularidad de ser electoral, el alcalde porteño confronta sin exacerbarse. Y Suárez también. “Ser moderado no significa no decir lo que piensa”, dicen desde el entorno del Gobernador.

Algunas muestras las dan las últimas declaraciones del propio Suárez en el tema vacunas: “El gobierno nacional dijo que para esta altura íbamos a tener millones de vacunas compradas y puestas y no es así. Ahora nos pasaron la pelota y sí podemos comprar vacunas”, disparó en conferencia de prensa días atrás.

Después, en San Rafael, apuntó nuevamente a la Casa Rosada cuando se avizoraban nuevas restricciones, que terminaron siendo solo para el AMBA: “El año pasado era el Gobierno nacional el que dirigía esta política en todo el país, yo creo que tiene que haber una conducción nacional en este sentido y que no puede cada jurisdicción hacer lo que le parezca cuando la situación es de esta gravedad”.

Si bien cada mandatario se maneja con autonomía, Los Andes pudo saber que hubo un llamado desde CABA a Mendoza para conocer la letra del decreto provincial sobre la restricción de la circulación nocturna, que se aplicó antes del DNU presidencial.

No resulta casual entonces que un reciente sondeo a nivel nacional los haya medido a ambos juntos. El hipotético binomio Rodríguez Larreta-Suárez para las presidenciales 2023 que evaluó la consultora Reale Della Torre, con un 13,5%, fue el que mejor aceptación tuvo entre las duplas de Juntos por el Cambio, apenas por encima de Mauricio Macri-María Eugenia Vidal. Aunque desde la otra vereda, Alberto Fernández-Sergio Massa encabezan las preferencias con un 20,2%.

Se trata de un sondeo que interesa más en las huestes de Larreta que en las de Suárez, pero que dice mucho sobre dos estilos de gestión que tienen más similitudes que diferencias. Sobre todo en tiempos de pandemia y de enfrentamiento con la Nación.

Según el PJ “Tiene miedo de enfrentar la realidad”

En el peronismo provincial no ven con buenos ojos una posible “larretización” de Suárez. Lucas Ilardo, jefe de bloque del Frente de Todos-PJ en el Senado, no tuvo reparos en decir que tanto el porteño como el mendocino “se parecen en que los dos juegan con la vida de la gente mientras miran encuestas y especulan electoralmente. Los dos están presionados por sus jefes políticos (Alfredo) Cornejo y (Mauricio) Macri, y los dos están llevando a un colapso sanitario a sus distritos sin que se les mueva un pelo”.

Sin embargo, el dirigente kirchnerista cargó más las tintas sobre el Gobernador: “Se diferencian en que Larreta lo hace de cara a la sociedad y no le tiembla el pulso, Suárez se esconde, usa de voceros a los medios de comunicación y tiene miedo de afrontar la realidad”.

Con respecto a la gestión de la pandemia, Ilardo consideró que “Suárez mostró que la situación le queda grande. Se le fue de las manos, Mendoza explotó sanitariamente. Debe pedir ayuda a los intendentes, a los directores de hospitales, a los infectólogos, a todos. Nadie puede solo”.