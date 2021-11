Anosognosia: Facundo Manes hizo un diagnóstico de la actitud de Alberto Fernández frente a la derrota electoral

El neurocientífico Facundo Manes hizo un “diagnóstico” sobre la actitud que ha adoptado el Presidente frente a los resultados de las elecciones de medio término en las que el oficialismo perdió.

El flamante diputado dijo que Alberto Fernández, quien ha convocado a un festejo masivo para el miércoles en Plaza de Mayo, parece tener un cuadro de “anosognosia”.

“En la neurología hay algo que se llama anosognosia, y significa no reconocer el problema y cuando un paciente no reconoce el problema, no va a poder encarar la rehabilitación”, señaló.

Manes dijo que está sorprendido del festejo del oficialismo pese a que perdió en la mayor parte del país. “No reconocen la situación”, consideró.

“Fue un triunfo claro de Juntos por el Cambio, por primera vez ante un peronismo unido”, agregó. Además, dijo que no hay nada que festejar y que “nadie tiene que estar contento en un país con la mitad de la población en la pobreza”.

“Detrás de un Presidente que llama a festejar un triunfo que no fue, hay una persona más preocupada por sobrevivir dentro de su propio espacio que brindarle seguridad a la gente, hacerse cargo de los problemas”, analizó Manes.

Según informó Todo Noticias, habló del futuro de la UCR y Juntos por el Cambio en vistas del 2023. “La coalición 2015-2019 ya no existe más”, dijo. Así volvió a dejar en claro las intenciones de la Unión Cívica Radical (UCR) de equilibrar las fuerzas dentro del espacio opositor.