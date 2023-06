Aníbal Fernández volvió a apuntar contra Wado de Pedro y arde la interna kirchnerista: “Nunca gobernó nada”

Wado de Pedro sigue sumando el apoyo de los gremialistas cercanos al ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, así como también los que simpatizan con Máximo Kirchner. Sin embargo, el ministro de Seguridad de la Nación Aníbal Fernández cargó sin piedad contra el ministro del Interior y cuestionó la posible candidatura del referente de La Cámpora. “Nunca gobernó nada”, lanzó con cruedeza.

Aníbal Fernández es una de las figuras más cercanas al presidente Alberto Fernández y en una entrevista radial consideró que deben ser candidatos a sucederlo aquellos que “den la talla”, en referencia a que Wado de Pedro no entraría en su lista.

En ese sentido, el jefe de la cartera de Seguridad comparó a Daniel Scioli con Wado de Pedro, dos de los que se perfilan para pelear la interna del oficialismo y su apoyo fue para el ex vicepresidente.

“A mí sólo me importa Scioli. Es claramente el que hace la diferencia porque tiene el arrastre de su propia figura. Los demás tienen que hacer su historia de la forma que crean, no es mi interés. Pero estoy convencido que va a ganar la interna”, aseguró en radio 10 Anibal Fernández.

Luego trazó un paralelismo con Victoria Tolosa Paz, a quien aseguró ver con buenos ojos para postularse como gobernadora de la provincia de Buenos Aires. “Puede dar una pelea excelente. Nadie dijo que fuera fácil, pero estoy convencido de que sí”, consideró sobre la interna bonaerense que tiene la ministra con Axel Kicillof como máxima referente por parte del kirchnerismo.

Al ser consultado sobre si comparte una misma mirada para Kicillof y De Pedro, Aníbal fue contundente: “No, Wado nunca gobernó nada. No se puede tener la misma mirada que con Axel”.

Siguiendo la charla, Fernández aseguró que las PASO “no son para cagones” y pidió que “aquellos que tengan miedo se vayan a la casa”. En ese sentido, dijo también que ve “absolutamente competitiva” la competencia en el FdT.

“En Argentina hay dos segmentos. No estoy de acuerdo con lo que dijo Cristina de que había tres tercios. Habrá tres manifestaciones políticas, pero la verdad es que hay una que representa al peronismo fundamentalmente y todos los partidos que formamos parte del Frente de Todos. Y otros que tienen otras visiones. Yo no me ocupo de ellos”, expresó el ex Jefe de Gabinete.

Respecto al liderazgo, Anibal aseguró que ni busca postularse a nada. “Yo soy un león herbívoro, no estoy para estas cosas. Ya está. Todo lo que pude dar, lo di. Menos presidente y gobernador, fui todo lo que podía ser”.

“Fui ministro de cuatro presidentes. No estoy para eso, no tengo la vocación. Lo que quiero es ayudar y me encantaría poder coronar el fin de esta gestión con un resultado positivo para el peronismo”, concluyó.

