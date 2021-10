Aníbal Fernández tildó de “irresponsables” a quienes dicen que los ataques mapuches son terroristas

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, calificó de “irresponsables” a quienes aseguran que los ataques mapuches en la Patagonia son de carácter terrorista, entre ellos el funcionario bonaerense Sergio Berni. También desligó a su gestión de las tareas para evitar los incidentes en el Sur.

Sobre la destrucción del Club Andino Piltriquitrón en la localidad rionegrina de El Bolsón, Fernández sostuvo en C5N que “lo que sucedió fue un delito provincial”, por lo que consideró que “tiene que investigarse con la Policía y la Justicia de su lugar”.

Señaló que “la Constitución dice que debe ser la provincia la que resuelva qué es lo que se tiene que hacer específicamente con las comunidades indígenas”.

“Lo que se busca es reordenar las cosas de la mejor manera. La gobernadora (Arabela Carreras) es la que fue elegida por la voluntad popular, nosotros no tenemos que ir a usurpar los títulos de nadie. La charla con ella ha sido muy buena, así que me siento muy satisfecho de que estamos haciendo lo que corresponde”, destacó.

“Yo tengo muy en claro lo que estamos haciendo, que eso fue un delito provincial y que cuando tenemos que actuar debemos hacerlo. Estamos en el lugar de la mejor forma que podemos, distribuyendo los recursos”, añadió el funcionario nacional.

La última semana, mapuches destruyeron un club en El Bolsón. / Gentileza

Para marcar distancia de Berni, Aníbal Fernández aclaró que “se discute si es una acción vandálica o terrorismo” y calificó de “irresponsables” a quienes dicen que los ataques de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) tienen un carácter terrorista.

“Cuando uno está hablando de delitos de semejante envergadura, lo que metemos es en riesgo a todo un país. No se puede ser tan irresponsable de decir semejante cosa porque puede ser que los dolores o la generación de conflictos sean mayores. Sergio es amigo mío, pero no puede hacer eso. Nos conocemos, si tiene alguna duda me puede preguntar lo que quiera. Es irresponsable mencionar un delito de esta envergadura en una situación de estas características”, evaluó.

El ministro de Seguridad de la Nación consideró que “ni el Presidente ni yo necesitamos ser aprobados por Sergio Berni, actuamos por nosotros mismos y entendemos cómo son los cosas”.