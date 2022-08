Aníbal Fernández le respondió a Elisa Carrió y dijo que lo quiere subir un “ring imaginario”

Aníbal Fernández le respondió Elisa Carrió, luego de que la jefa de la Coalición Cívica afirmara que los custodios del exfiscal de la causa AMIA, Alberto Nisman respondían a él cuando murió, en 2015.

Luego de que el Presidente hablara del caso de Nisman durante su entrevista para A dos voces, de Todo Noticias, este jueves la titular de la CC-Ari apuntó contra el Ministro de Seguridad de la Nación por haber “estado a cargo” de la custodia del magistrado la noche en que todo ocurrió en Puerto Madero.

Fiel a su estilo, Lilita fue un poco más lejos y le hizo un pedido en relación con la causa Vialidad, donde está acusada la vicepresidenta Cristina Kirchner: “Aníbal Fernández, no mate a los jueces porque usted es responsable”.

La respuesta de Aníbal Fernández

Tras las polémicas declaraciones de Carrió, Aníbal Fernández salió al cruce. “Manejé las Fuerzas de Seguridad federales desde el 20 de agosto de 2004 hasta el 8 de julio de 2009, después fui jefe de Gabinete de ministros, me fui como senador nacional y en noviembre de 2014 la presidenta [por Cristina Kirchner] me pidió que me hiciera cargo de la Secretaría General de la Presidencia, que no tiene nada que ver con la seguridad”, detalló Fernández.

“Fui el único que estuvo dos veces en la Jefatura de Gabinete, tampoco tiene nada que ver con la seguridad”, dijo en Radio 10. “El tema era mencionarme a mí y agraviarme, como de costumbre. A esta señora, que está sucia por los cuatro costados, le sirve esa muletilla para que uno la suba a un ring imaginario, que no estoy dispuesto a hacerlo”, continuó.