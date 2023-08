Aníbal Fernández habló del crimen de Morena: “No tengo por qué meterme en ese tema”

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, dio una respuesta limitada este jueves por la mañana respecto al crimen de Morena Domínguez, la niña de 11 años que murió tras un severo golpe abdominal realizado por motochorros en el partido bonaerense de Lanús.

“No tengo jurisdicción. No tengo por qué meterme en ese tema, no es un partido de fútbol para llamar y comentar”, manifestó Fernández ante la prensa en la sede del Ministerio de Seguridad cuando le preguntaron si se había comunicado con el ministro bonaerense Sergio Berni y otros funcionarios de esa provincia.

“Nosotros no participamos y no puedo contar de lo que no participo”, lanzó.

Al ser consultado por un periodista sobre la responsabilidad de la política y del Estado nacional, Fernández también habló de “falta de expectativas” y culpó al gobierno de Mauricio Macri: “La catástrofe de 2015 a 2019 nos hizo retroceder muchísimos cuadros como para pensar que tenemos empujar para el lugar que estábamos, mejorando todos los días una situación complicada”.

