Aníbal Fernández dijo que la oposición “está muy al pedo” y definió a Lanata como un “devaluado”

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, salió al cruce de la oposición y del periodista Jorge Lanata, en medio de las críticas por la designación en el cargo y la presunta asociación con el narcotráfico en la provincia de Buenos Aires.

“Me quieren subir al ring porque creen hago ruido. No me voy a subir a ningún ring porque tengo mucho trabajo y ellos están muy al pedo”, aseguró este lunes el funcionario, en diálogo con radio Con Vos.

Fernández destacó su experiencia y recordó que trabajó con los últimos presidentes del peronismo. “Por lindo, no es. Ya me convencí. Algunas cosas he demostrado en cuanto a profesionalismo, de rodearme de personas que saben”, dijo.

"El mercado blue, es un mercado ínfimo. Eso no puede marcar la cancha permanentemente. Hay que ser consecuente a ver como trabajamos para generar consumo en un mercado doméstico que se tiene que fortalecer sobretodo abastecido por pymes, son las que dan trabajo" @FernandezAnibal — Radio Con Vos 89.9 (@radioconvos899) September 27, 2021

Respecto a su gestión, el ministro afirmó que cumplirá con todos los acuerdos firmados por su antecesora, Sabina Frederic. Además dio su mirada sobre la legalización del uso recreativo de la marihuana: “La legalización depende del Congreso. Respecto de la marihuana yo también tengo una posición tomada para dejar de estigmatizar a los pibes y que dejen de consumir basura tóxica. Para eso es preferible que permitamos el cultivo”.

Aníbal contra Lanata

A través de las redes sociales, Aníbal Fernández también salió a cuestionar al conductor Jorge Lanata debido a la última emisión de “PPT Box” (El Trece). En el informe periodístico del domingo se había reflejado la venta de drogas en las calles y en los barrios vulnerables, así como la influencia del narcotráfico en provincia de Buenos Aires. Incluso, a pocas cuadras de una sede de la Policía Bonaerense.

Devaluadísimo el programa de Lanata. Eso me cuentan y con lo poco que le queda, repite su nota de 2 de agosto de 2015, conocida por todos por la infamia que es. Si el precio para seguir trabajando por un país mejor sigue siendo esta mugre la pago con convicción y amor a la Patria pic.twitter.com/HtLk3SoDF3 — Aníbal Fernández (@FernandezAnibal) September 27, 2021

Desde un tuit, el titular de la cartera de Seguridad tildó de “devaluadísimo” al programa que conduce el periodista hace una década.

Acto seguido, aprovechó para recordar que en 2015, el mismo ciclo lo había relacionado con la venta de efedrina y lo vinculaba con el triple crimen ocurrido en General Rodríguez.