Aníbal Fernández defendió los desalojos en Villa Mascardi: “Según contaba mi abuela, tengo sangre de pueblo originario”

El ministro de Seguridad de la Nación defendió los desalojos en Villa Mascardi en medio del conflicto entre integrantes de comunidades mapuches y vecinos de la zona. En una entrevista con el programa Minuto Uno, de C5N, el funcionario habló de los procedimientos.

El titular de la cartera de Seguridad se defendió de los dichos de la ex ministra de Mujer, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, quien presentó su renuncia tras el operativo que se llevó a cabo en Neuquén.

“Según contaba mi abuela, tengo sangre de pueblo originario”, dijo Aníbal Fernández en el programa conducido por Gustavo Fabián Sylvestre. “¿Es necesario prender fuego, quedarte con campos que no están dentro del marco?”, preguntó el ministro al referirse a la conducta de algunos miembros de las comunidades mapuches.

“No estábamos de acuerdo, no era satisfactorio para nosotros poner en ese lugar una casilla de Gendarmería. La fiscal insistió y nosotros pusimos la casilla de Gendarmería. ¿Cómo terminó ese tema? No solamente la prendieron fuego, sino que tiraron... si no son 4, son 5 tiros contra la propia casilla, sin saber quién había adentro y quién dejaba de estar adentro”, explicó.

“Nosotros creemos que no tienen que haber gestos de violencia, y se lo inculcamos y se lo hacemos saber a los oficiales y a la tropa que va a participar. Son todos profesionales y oficiales avezados. Saben de lo que estamos hablando y de la misma manera los conminamos a un uso racional de la fuerza”, advirtió Fernández.

Sobre las mujeres que fueron detenidas durante los procedimientos, el ministro aseguró que no había habido represión. “Las señoras que estaban ahí son siete y cinco chicos. La orden de la jueza fue llevarlas al lugar que ella indicó y después se trasladaron a un lugar de la PSA en condiciones lo más cuidadas posibles. A una de las señoras se la llevó a un hospital porque estaba por parir”, dijo.

“Se la llevó, se la controló, se la cuidó, después se la trajo para acá... la jueza en algún momento tomó la decisión que cuatro de ellas vengan a la provincia de Buenos Aires. No estábamos muy de acuerdo con ese tema, nos parecía que era innecesario”, confesó.

Finalmente, desacreditó las acusaciones de maltrato que presentaron las detenidas. “Nunca estuvieron en el piso, nunca estuvieron en ninguna celda húmeda, nunca estuvieron atadas en ningún lado. Hay un vocero de ese grupito que dice que a la noche les pegaron: todo es mentira, no hay un solo rasguño de nadie porque nosotros eso no lo hemos propuesto”, cerró.