Aníbal Fernández criticó a García Moritán: “Tiene menos luces que un bidet”

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, se metió en la discusión contra Juntos por el Cambio, criticó a Patricia Bullrich, sumándose a las declaraciones de Máximo Kirchner, quien dijo que “en Juntos por el Cambio están viendo quién mata al primer peronista”. También criticó al legislador porteño de Republicanos Unidos Roberto García Moritán que busca demoler el emblemático edificio del Ministerio de Desarrollo Social.

“Asco me da porque lo que están buscando es un muerto y yo no tengo esa vocación. Nosotros no usamos la fuerza. No creo en eso y pienso que hablando se pueden resolver los temas. Hace un año que estoy en la gestión y lo hemos demostrado. No tenemos la necesidad de pegarle a nadie”, dijo Fernández en declaraciones a la radio Futuröck.

Además agregó: “Si ellos están buscando eso, es porque asumen que hay un segmento de la sociedad argentina derechoso como ellos que les gusta eso de lastimar a los otros”. Dijo con respecto a los dichos de Patricia Bullrich quien le respondió a Cristina Kirchner, y había criticado a Larreta por sacar las vallas.

La crítica a Roberto García Moritán

El legislador porteño de Republicanos Unidos, Roberto García Moritán, propuso demoler el emblemático edificio del ministerio de Desarrollo Social, asegurando que la iniciativa busca “ordenar” el tránsito de la avenida 9 de Julio, donde está emplazado el inmueble, y “descentralizar el conflicto social”.

Al respecto Aníbal Fernández declaró: “Conocí a su padre que trabajo en Cancillería, un hombre culto y bien formado. El hijo se ve que durante muchos años lo esquivó al padre lo mejor que pudo porque no tiene ninguna de esas condiciones. Tiene menos luces que un bidet. Me parece que hay cosas más importantes para discutir y podría estar tomando un par de mates en vez de esto”.