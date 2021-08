Anabel habló del escándalo del cumpleaños en Olivos: “El Presidente dio la cara”

El escándalo generado por el cumpleaños de la primera dama Fabiola Yáñez, en julio del año pasado, en el que participó el presidente Alberto Fernández, mientras estaban vigentes las restricciones mas duras contra el coronavirus, provocó zozobra en el oficialismo nacional.

El justicialismo mendocino no fue ajeno. De a poco fue saliendo de la conmoción inicial. Tras las primeras explicaciones, que surgieron del gabinete de Fernández, la líder del PJ en la provincia y principal candidata en las próximas elecciones, Anabel Fernández Sagasti, también habló del tema con Los Andes.

Después de las palabras de funcionarios del Presidente, en particular las del jefe de gabinete Santiago Cafiero, Fernández Sagasti reconoció que la realización del festejo “fue un gran error”, pero evitó darle una relevancia trascendental al hecho y dijo que “no debería tener otro efecto”, en referencia al pedido de juicio político que hizo Juntos por el Cambio contra el Presidente.

Entre las estrategias principales de Fernández Sagasti se nota la decisión de provincializar la campaña, a pesar de que la senadora nacional es una de las figuras centrales del kirchnerismo nacional y tiene un vínculo fuerte con Cristina Kirchner.

Pero una vez que soltó sus primeras impresiones, entre varias actividades de campaña, la candidata del Frente de Todos dio un paso al ataque: “Todos cometen errores, pero lo que jode a la gente son los privilegios. No me gustan los privilegios de la familia presidencial ni los de la familia del gobernador”, lanzó, en referencia velada a conductas del entorno de Rodolfo Suárez.

También destacó que el Presidente haya pedido disculpas por el episodio, lo cual ocurrió este viernes.

-¿Qué opina de la foto del Presidente en Olivos?

-Me parece que hubo una reunión social que no debería haber existido y que fue un gran error. Me pareció un error y nada más. No debería tener otro efecto.

-¿El kirchnerismo considera que se tiene que hacer cargo el Presidente?

- Yo no sé nada, solamente lo que publicaron los medios, porque estoy muy enfocada en Mendoza. Estuvo bien que saliera el jefe de gabinete, porque esto tiene que ver con la gestión y no con la campaña. Yo estoy todo el día en la calle y nadie me preguntó por el tema. Todos cometen errores, pero lo que jode a la gente son los privilegios. No me gustan los privilegios de la familia presidencial ni los de la familia del gobernador, los viajes en helicóptero y las fiestas clandestinas. Debemos ser cuidadosos al extremo. Lo bueno del Presidente es que dio la cara y pidió disculpas.