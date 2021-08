Ampros llevó la protesta al acto oficial en El Plumerillo, el Gobernador no asistió y recibirá a gremialistas

El enfrentamiento entre la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros) y el Gobierno provincial ha ido en aumento en los últimos días. Hoy el gremio, en medio de medidas de fuerza, decidió llevar la protesta al Campo Histórico El Plumerillo, en Las Heras, donde el gobernador Rodolfo Suárez iba a participar del acto oficial por el aniversario de fallecimiento del general Don José de San Martín. No obstante, a raíz de la manifestación, el intendente anfitrión, Daniel Orozco, decidió suspender los festejos y por otro lado, Suárez recibirá a cuatro gremialistas para intentar acercar posiciones.

“Los reclamos pueden ser muy justos. Somos médicos y entendemos, pero no era el lugar ni la ocasión adecuada” , sostuvo Orozco, quien estaba junto a su par -también médico- Raúl Rufeil; y el presidente de la cámara de Diputados, Andrés Lombardi.

En este sentido, sostuvo que Suárez recibirá a cuatro gremialistas de Ampros en Casa de Gobierno para tratar de acercar posiciones. “Estamos muy dolidos por lo que ha ocurrido. El Gobernador me dijo que quería venir y estar presente. Pero es un tema de seguridad, no estaban dadas las condiciones. Yo vi cómo atropellaron a una persona que estaba en muletas. No lo respetaron”, destacó y apuntó contra los gremialistas.

“Yo fui el único que recibí a gente de Ampros para poder interceder. Pero no es el momento ni la ocasión. Yo estoy de acuerdo con el reclamo pero estoy muy dolido por la situación que pasamos”, marcó.

Tras el rechazo de la última propuesta del Gobierno de Mendoza, los trabajadores de la salud en Mendoza realizan desde hoy un nuevo paro por 48 horas, sin asistencia a los lugares de trabajo y garantizando las prestaciones mínimas establecidas por ley.

Desde el Ejecutivo confirmaron que se continuará pagando el aumento acordado en julio, “que significa un incremento anual de 29% en 3 tramos -7% en marzo, 12% en julio y 10% en octubre-, y un bono de carácter no remunerativo de 54.000 pesos, pagadero en 12 meses durante 2021. Sumado al bono de 28.000 pesos, otorgado por el gobernador mediante el Decreto 1057/2021, para profesionales de la salud a pagar en cuatro cuotas consecutivas de 7.000 pesos”.

Incluso, por medio de un comunicado, el Gobierno aclaró que la propuesta rechazada por Ampros incluía “continuación de pases a planta, reconocimiento de razones particulares, incorporación de licenciados en enfermería de acuerdo a lo pactado en paritaria y tratamiento de la ley de residentes, con participación de las comisiones correspondientes”.