Ameri en “Intratables”: le preguntaron sobre la Ley que se trataba en la sesión y cortó la comunicación

El escándalo político protagonizado por el diputado salteño continúa. Anoche en el programa de Intratables, que se transmite por América TV y conduce Fabián Doman, Juan Ameri estaba siendo entrevistado para hablar de las escenas con su mujer durante la sesión de Cámara de Diputados, cuando una pregunta lo descolocó y la comunicación posteriormente se cortó.

El hombre que apareció en plena sesión en un acto íntimo y comprometedor junto a su pareja, algo que fue repudiado por los dirigentes de su partido, mantuvo un diálogo con el conductor del programa y panelistas en donde se lo pudo ver agitado y angustiado por lo sucedido. Hasta que Dénota Plager le hizo una pregunta: “Con todo respeto le quiero preguntar al diputado qué opina de la Ley de Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. ¿Qué opina diputado? Por favor”, quiso saber la periodista.

Incómodo, Ameri tuvo una reacción sorprendente: “¿Puedo contestarle a Doman primero?”, consultó.

“Mi sentido común en este momento, Fabián, está bastante comprometido, no creo que tenga hoy una capacidad de generar un razonamiento. Y en relación al Fondo de Garantía de Sustentabilidad… Yo estoy a favor de esa ley… Me parece que es prioritaria”, aseguró.

“¿Cuánto dinero se va a registrar en ese fondo?”, volvió a preguntar picante Plager.

Pero fue en ese momento donde la comunicación se cortó, dejando a todos con la boca abierta y generando un pico de 3.3 puntos de rating para América TV.

Indignada, la rubia panelista lanzó al aire sin guardarse absolutamente nada: “El tipo contesta sobre su vida sexual, sobre si era barrabrava, pero no te pudo contestar y cortó cuando le preguntamos qué les se estaba debatiendo y cuánto fondo se iba a destinar. No lo sabe. Este señor, sabés qué pasa, Fabián, va a tener que ir a laburar porque antes de ser diputado hacía changas. Hay que estar preparado para asumir un cargo, no sabe ni las leyes que se debaten”, disparó.

Esto generó un verdadero revuelvo en las redes sociales, donde se mostraron a favor de la periodista.