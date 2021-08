Amarga victoria: Suárez podrá competir en la PASO, pero la UCR cree que Bento avalará las colectoras PJ

Las elecciones legislativas de este año, que serán el 12 de setiembre y 14 de noviembre, se encaminan a un verdadero culebrón electoral. En medio de impugnaciones cruzadas, una resolución del juez federal Walter Bento se prepara para definir con “una de cal y una de arena”. Consideró que Vamos Mendocinos, el frente encabezado por el Partido Demócrata y sus socios no tiene legitimidad para cuestionar una lista interna de otro frente.

Sin embargo, en el oficialismo entienden que con los mismos argumentos validará las listas colectoras del Frente de Todos-Partido Justicialista, con Protectora incluída, que Cambia Mendoza anticipó que impugnará. “Lo que ha hecho es una viveza”, rezongaron en el Gobierno provincial.

Lejos de aclarar dudas, para el radicalismo y sus aliados la sensación es de disconformidad absoluta. Porque una impugnación que se basaba en la supuesta inconstitucionalidad de una precadidatura, fue respondida en base a una ley nacional que abre puertas a futuros reclamos.

“Debería haber resuelto la cuestión de fondo”, se quejó Juan Pablo Cebrelli, apoderado de la Lista 503A “Juntos por Mendoza” que es la que lleva al gobernador Rodolfo Suárez como precandidato a senador nacional.

Mendoza 24 de julio de 2021 Política El frente Cambia Mendoza presentó a sus principales precandidatos para las elecciones legislativas de septiembre y noviembre.

Esa cuestión de fondo a la que se refiere el apoderado, es la que pone un manto de dudas sobre si Suárez puede o no ser precandidato según el artículo 115 de la Constitución provincial. Allí se establece que el mandatario provincial no puede saltar al Senado nacional, hasta un año después de haber cumplido el mandato.

Fue el planteo hecho por Vamos Mendocinos (el frente que lidera el Partido Demócrata), asegurando que era “inconstitucional”. El oficialismo argumentó en 25 páginas con un extenso desarrollo de Derecho Constitucional con una pata fuerte en la Constitución Nacional. En donde entienden, que hay artículos de la Carta Magna provincial (como el famoso 115) que han quedado en “desuso”.

¿Qué dijo Bento?

El juez federal, procesado en una causa que investiga su presunto liderazgo en organización ilícita, obvió estos argumentos y echó mano a la ley 26.571 referida a las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que serán el próximo 12 de setiembre. Consideró que “la alianza ‘Vamos! Mendocinos’ no se encuentra legitimada para cuestionar la precandidatura a senador nacional suplente del Sr. Rodolfo Suárez”.

Citando el artículo 28, subraya que “la resolución de la junta electoral de la agrupación puede ser apelada por cualquiera de las listas de la propia agrupación ante los juzgados con competencia electoral del distrito que corresponda”. Es decir, que podría haberlo hecho Cambia Ya, el frente liderado por Rodolfo Vargas Arizu que competirá dentro de Cambia Mendoza en la PASO.

“En otras palabras, la ley 26571 no autoriza que un partido, una alianza o una confederación, pueda cuestionar ‘la/s lista/s interna/s’ oficializadas por otra agrupación política”, sentencia el escrito.

A modo de conclusión, Bento considera que “en este contexto puede afirmarse que la alianza ‘Vamos! Mendocinos’ no se encuentra legitimada para cuestionar la precandidatura a senador nacional suplente del Sr. Rodolfo Suárez”.

El mal presentimiento radical

“Era claro el planteo, tenía que decir si Suárez cumplía o no con los requisitos”, dijo con furia una voz oficialista de peso a Los Andes. Y se anticipó a hoy, porque “con esto que hizo, le dio una clara señal al kirchnerismo con las colectoras”.

La lectura de los “victoriosos” es que el mismo argumento con el que avaló al Gobernador, le dará un revés: la ley 26.571 no autoriza impugnaciones de agrupaciones ajenas. Es decir que Cambia Mendoza sería, según esta interpretación, el Vamos Mendocinos impugnando al Frente de Todos-Partido Justicialista por las colectoras, en donde José Luis Ramón también espera por las suyas.

El Frente de Todos presentó a sus candidatos a Legisladores nacionales En una lista de unidad que encabezarán Anabel Fernández Sagasti, como senadora y Adolfo Bermejo para diputado, se selló la propuesta de un peronismo consolidado como alternativa electoral.

El fundamento oficialista, en la voz del ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, Víctor Ibáñez, se sostienen en que “las PASO y Elecciones Generales de este año, atento la simultaneidad, deben regirse por la legislación nacional”.

“Eso está fuera de toda discusión y así se ha dispuesto en los Decretos que ha firmado el Gobernador. En cuanto a la adhesión de boletas, la normativa vigente -Decreto 259/19- dispone que en las PASO las distintas secciones de una boleta deben ser de agrupaciones ‘con idéntica denominación’. En caso de adhesión, solo puede hacerlo una agrupación nacional con una única provincial”, explicitó.

Con este panorama, y más dudas que certezas, no son pocos los que se preguntan qué pasará después de las primarias. Pareciera estar todo abierto para un nuevo festival de impugnaciones contra la candidatura de Suárez en las que deberá intervenir el cuestionado magistrado federal.

Así lo entiende Gustavo Gutiérrez, con intenciones de llegar al Congreso Nacional por el frente que encabezó el reclamo. “No nos ha quitado el argumento principal que es la inconstitucionalidad de su candidatura sino que nos ha dicho que no es técnicamente procedente en esta etapa”.

Algunos observadores de la cuestión electoral entienden que la decisión de Bento implica guardarse una carta para después de las PASO. Es que cualquier nueva impugnación contra de la participación de Suárez en la elección general, otra vez pondrá al juez en situación de poder frente al radicalismo local. Todo sirve en su delicada situación procesal.

Los gansos se frotan las manos

La resolución del juez federal Walter Bento fue una luz que vio Vamos Mendocinos que esperaba agazapado detrás de la puerta. “Vamos a apelar”, prometió Hugo Laricchia, precandidato a senador provincial por el frente con impronta demócrata. Así confirmó que irán a la Cámara Nacional Electoral, a pedir que se revea el fallo de Bento.

Pero no sólo harán eso, sino que ya se preparan para volver a impugnar a Suárez después de la PASO. “Sabiamente Bento no se ha explayado sobre el fondo de la cuestión, nada ha dicho sobre el planteo de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de su candidatura. No ha dicho nada, a sabiendas de que después para las generales se deben presentar los candidatos y en ese lapso quedamos nosotros habilitados para impugnarlo”, expresó Gustavo Gutiérrez, aspirante a diputado nacional.

Y esta impugnación “nos ha servido para dejar un antecedente de que nosotros no consentimos su candidatura porque es inconstitucional, conforme el artículo 115 de la Constitución de Mendoza”, resumió.