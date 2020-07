El Gobierno de Suárez espera el envio de U$S 16,8 millones para Portezuelo del Viento

El Gobierno de Mendoza espera hoy el deposito en las cuentas provinciales de U$S 16,8 millones que corresponden a la cuarta cuota de las 21, con la que se completarán los U$S 1.023 millones que necesitan para levantar la obra Portezuelo del Viento, y que también contempla la realización de dos rutas, la reubicación de la villa Las Loicas y una linea de tendido eléctrico hasta la Estación Transformadora de Malargüe.

De esta manera, si se concreta este depósito, se deberá esperar hasta el 28 de octubre, momento en el cual se deberán enviar U$S 29,9 millones, que son los que marca el cronograma con las cuotas trimestrales.

La primera fue el 28 de octubre de 2019 durante el gobierno de Mauricio Macri (U$S 6,9 millones). Ya con Alberto Fernández en la presidencia se pagaron U$S 13,9 millones el 28 de enero y U$S 16,3 millones el 28 de abril.

Las dudas respecto a si va a llegar o no el dinero radican en los problemas que se desataron con la visita del presidente, Alberto Fernández a La Pampa, donde realizó duras declaraciones en contra de la obra. “No quiero financiar una obra que está cuestionada por 4 de las 5 provincias”, aseguró el 5 de junio en una conferencia de prensa junto al gobernador Sergio Ziliotto.

De hecho, en la reunión de gobernadores del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO), se votó 4 a 1 un nuevo estudio de Impacto Ambiental. Como Mendoza votó en contra, la decisión quedó en manos del presidente Fernández, quien deberá emitir un laudo presidencial.

Mientras tanto, se abrieron los sobres de la licitación, y hubo una oferta, que actualmente está siendo estudiada por el Gobierno Provincial.

Fue el consorcio Malal Hue, conformado por la empresa china Sinohydro y las mendocinas Ceosa, Obras Andinas e Impsa, el que se presentó. De esta manera, el cronograma seguirá el 11 de agosto, con la apertura de las ofertas técnicas; y por último el 16 de noviembre, con las ofertas económicas.