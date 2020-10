Alicia Castro dijo que el Presidente le pidió que revea su renuncia a la embajada rusa

La designada embajadora argentina en Rusia, Alicia Castro, quien hoy anunció su renuncia a la postulación en desacuerdo con la “actual política de relaciones exteriores”, reveló que Alberto Fernández le pidió que “revea su decisión” de declinar su nombramiento en esa delegación diplomática.

“Sí, efectivamente, hemos tenido un intercambio telefónico en donde me pidió que revea la decisión que tomé”, dijo Castro, en declaraciones a Radio AM 530.

La exdiputada nacional y exembajadora en Venezuela contó que su intercambio telefónico con Fernández “fue muy breve, donde yo le dije que esperaba que le hubiera llegado bien mi carta, porque no estaba segura de los correos electrónicos que lee habitualmente”.

Castro detalló que le expresó al Presidente que “lamentaba mucho” la decisión del Gobierno de respaldar con su voto el informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, en el marco de la reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que se desarrolló ayer en Ginebra.

La exdirigente gremial agregó que le dijo al mandatario que “no estaba de acuerdo con la política de relaciones exteriores” y que “por lo tanto, no resulta responsable” de su parte tomar el cargo “como embajadora”.

“Es muy oportuno que diga esto porque el aparatito de las fake news está funcionando desde anoche, cuando por ejemplo (el periodista Luis) Novaresio dijo anoche que el Gobierno me había pedido la renuncia y eso es falso; el Gobierno no me pidió la renuncia en absoluto ni me lo sugirió”, agregó.

En respuesta al pedido del jefe de Estado, Castro dijo: “yo le respondí que si lee mi carta detenidamente va a entender cuáles son los motivos” de la renuncia.

“Obviamente que no es sencilla esta decisión porque el cargo tiene desafíos muy importantes, Rusia como sabemos tiene un papel central en la construcción de un mundo multipolar que es a lo que Argentina aspira, no a respetar a una potencia hegemónica como es la pretensión de los Estados Unidos, sino la construcción de un mundo multipolar, de naciones iguales y soberanas y de personas iguales con derecho a la felicidad”, consideró.

“Quiero agradecer al Gobierno nacional, en especial a nuestra vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, por haberme honrado con la designación como embajadora en la Federación Rusa”, dijo Castro, en su extensa carta de renunciadifundida esta mañana en el sitio La García.

En el texto, la exdiputada anunció: “Hoy quiero presentar mi renuncia como embajadora, porque no estoy de acuerdo con la actual política de Relaciones Exteriores” del Gobierno nacional, en tanto que aclaró que no se va del Frente de Todos, al que “el kirchnerismo aportó tanta energía, tantos esfuerzos y la mayoría de los votos”.

Para Castro, “el voto de Argentina acompañando la Resolución del Grupo de Lima constituye un dramático giro” en la “política exterior y no difiere en absoluto de lo que hubiera votado el gobierno de (Mauricio) Macri”.

Al resecto, refirió que la resolución de ayer, “además de condenar enérgicamente a Venezuela, en consonancia con las expresiones de la oposición, promueve la franca injerencia en los asuntos internos, y decide prorrogar por dos años el mandato de una misión internacional independiente” que fue constituida por tres personas sin representación alguna".

“La falta de rigor de los argumentos expuestos en esta resolución, solo apuntan a demonizar a la República Bolivariana de Venezuela, sus autoridades legítimas y su pueblo”, opinó Castro y añadió que la Argentina “podría haber optado por abstenerse, en todo caso, si no quería comprometerse con ninguna de las dos resoluciones”.