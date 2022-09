Alfredo Cornejo: “Massa no ha conseguido nada”

El senador nacional de la UCR Alfredo Cornejo fue una de las figuras en el inicio del ciclo Pilares de diario Los Andes. En este contexto, el ex gobernador habló de la inflación, la gestión de Sergio Massa, el atentado a Cristina Kirchner y el armado de Juntos por el Cambio camino a las elecciones del año que viene.

-¿La inflación sigue siendo el mayor problema del país?

-Sin duda, la inflación distorsiona la vida de las personas, no sólo las transacciones económicas, sino que genera incertidumbre en la vida cotidiana. Impacta sobre otras variables. Si bien es un síntoma de problemas estructurales de la Argentina, es el más masivo.

-¿Massa ha conseguido algún objetivo, ha mejorado algo de la macroeconomía?

-A ver…a juzgar por los resultados no ha conseguido nada. Lo único que se ha detenido es el dólar desde que él asumió, pero eso es ficticio desde todo punto de vista, porque convengamos que cuando renunció Guzmán estaba en 200 pesos y ahora está estabilizado en más de 270 pesos. No ha logrado nada. Se ha concentrado en dar un discurso económico ortodoxo, de tranquilidad a los mercados, y el peronismo/Frente de Todos/kirchnerismo no lo ha cuestionado públicamente. Ese ha sido su logro político. Ahora, compra tiempo pagándolo a un valor muy caro. Ha postergado vencimientos de 9 billones de pesos a tasas usurarias, con ese bono dual, en el que los bancos ganan si se devalúa y si hay una hiperinflación. En cualquier escenario los bancos ganan muchísimo. La bomba no está desactivada de ninguna manera y se está trasladando hacia el próximo gobierno.

-¿Cómo se posicionan en Juntos por el Cambio? Cómo la ve a Patricia Bullrich?

-La veo bien. En general se está trabajando bien en Juntos por el Cambio. Para mi gusto, deberíamos tener una narrativa muy nítida, antipopulista y antikirchnerista, sin ambigüedades, y deberíamos tener un programa de gobierno en materia económica muy fino para dar certidumbres. Luego, competir en las PASO quién es el mejor para llevarlo a la práctica, pero que el programa de gobierno sea común para todos los candidatos. Eso sería un plan para recorrer. Lo estamos hablando con Horacio Rodríguez Larreta, con Patricia, con el radicalismo y las autoridades de los bloques en la mesa nacional de JxC. Cuanto antes aceleremos ese plan, daremos certidumbre a la Argentina. Este gobierno sólo patea problemas estructurales hacia el futuro y el paso del tiempo los agrava.

-¿Qué reflexión hace tras el atentado a Cristina?

-La primera es no hacer como el kirchnerismo, que es negar los hechos. Hubo un intento de matarla y eso es repudiable. Ahora, todo lo que ocurrió después es un intento del gobierno de usar ese hecho desagradable para beneficio propio, culpando al periodismo y la oposición del clima de odio, y a los jueces y magistrados en general. No sólo se quedaron en eso, sino que culparon a dirigentes y periodistas con nombre y apellido. En particular a los fiscales de la causa Vialidad. Eso es tan deleznable como el intento de homicidio para nuestra institucionalidad. Derivado de eso, la investigación propiamente dicha, que está arrojando resultados de un grupo que yo lo caracterizaría de lumpen, sin capacidad organizativa concreta. Pero sería prudente esperar para tener una definición. Pero lo que se sabe es que no es como el homicidio o asesinato a Nisman, en el que hay una organización detrás para ocultar pruebas. Esto es un intento de homicidio de gente muy marginal.