En la Bodega Los Toneles de Guaymallén, Mendoza, se dio inicio al Encuentro de Seguridad Continental, un evento que marca el comienzo de la XVI Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas (CMDA), una de las reuniones más relevantes en el ámbito de la defensa y la seguridad hemisférica. La apertura oficial estuvo a cargo del Gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, quien destacó la importancia de este encuentro para consolidar la cooperación entre las naciones del continente en un contexto global cada vez más desafiante.

Estuvo presente la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, entre otras autoridades que le dieron al evento un tono protocolar de real importancia, entre ellos Andrés Lombadi, presidente de la Cámara de Diputados de Mendoza, y el subsecretario de Relaciones Instituciones de Mendoza, José María Videla.

Alfredo Cornejo dio inicio al Encuentro de Seguridad Continental que se realiza en Mendoza. Foto: Prensa Gob. de Mendoza

Al dar la bienvenida a los representantes de 24 países de América y a un conjunto de organismos internacionales, Cornejo subrayó: “Las características que tiene nuestra provincia han hecho posible ser sede de este importante acontecimiento. La Argentina en su forma federal, republicana, está iniciando una nueva etapa de paz y de orden macroeconómico. Si bien existen competencias distintas entre el Estado nacional y las provincias, tenemos concurrencia para organizar trabajos conjuntos. Los desafíos en defensa hoy son distintos a décadas pasadas. El cuidado de nuestras fronteras para evitar la posibilidad del terrorismo es una de las grandes obligaciones.”

También participó el Ministro de Seguridad de Argentina, Luis Petri, en su rol de Presidente de la Secretaría Pro Tempore de la CMDA. Petri subrayó la necesidad de abordar de manera conjunta los principales desafíos de seguridad que enfrenta la región y anunció que uno de los ejes centrales que Argentina propondrá durante la cumbre será el reconocimiento del terrorismo como una amenaza a la estabilidad regional.

En sus palabras, Petri enfatizó: “Quiero decirles que no es casualidad que esta esperada reunión, con delegaciones de todo el hemisferio, se haga aquí, bajo el cielo de Mendoza, donde se desarrolló una de las proezas militares más grandes de la historia: la campaña libertadora del General San Martín. Los desafíos globales en materia de defensa necesitan de cooperación. La seguridad de nuestros países y la seguridad de nuestro continente dependen de nuestra capacidad de anticiparnos. Para que no queden dudas de nuestra convicción, queremos dejar en claro que en nuestro continente no hay espacio para experimentos autocráticos”.

Alfredo Cornejo dio inicio al Encuentro de Seguridad Continental que se realiza en Mendoza. Foto: Prensa Gob. de Mendoza

El evento de apertura contó además con la participación del Intendente de Guaymallén, Marcos Calvete, quien brindó unas palabras de bienvenida a los asistentes y remarcó la importancia de este gran evento para su departamento, la provincia y el país: “Es un honor recibir a las delegaciones de todo el continente. Esta es una oportunidad única para fortalecer la cooperación regional y destacar el papel de Guaymallén en la defensa hemisférica.”

La importancia de la CMDA: Diplomacia de Cumbres en la defensa regional

La CMDA, que se lleva a cabo cada dos años, es un espacio clave para que los ministros de defensa y sus delegaciones debatan y analicen temas urgentes que afectan la seguridad hemisférica. Este foro se ha convertido en una plataforma fundamental para el rediseño de políticas conjuntas en temas de defensa, promoviendo la cooperación y la búsqueda de soluciones frente a los desafíos globales y regionales. La conferencia fomenta el consenso sobre la visión de los conflictos internacionales y la manera en que estos afectan la estabilidad de la región.

Alfredo Cornejo dio inicio al Encuentro de Seguridad Continental que se realiza en Mendoza. Foto: Prensa Gob. de Mendoza

Este año, dos de los conflictos internacionales más relevantes ocuparán un lugar central en los debates. La guerra entre Ucrania y la Federación Rusa, así como el conflicto entre Israel, Hamás y Hezbollah (Irán), serán analizados por las delegaciones en un esfuerzo por comprender sus implicancias para la región. Asimismo, la CMDA dedicará un espacio importante a los problemas de inestabilidad política en América Latina, con especial atención a la situación en Venezuela y Haití, dos países que atraviesan crisis políticas y humanitarias que generan preocupación en toda la región.

Agenda y actividades paralelas

La Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas continuará su agenda oficial el lunes 14 de octubre a las 9:00 horas en el Gran Salón del Sol del Hotel Hilton, también en Guaymallén. Luis Petri será el encargado de pronunciar el discurso inaugural ante más de 25 ministros de Defensa del hemisferio, donde se espera que destaque la necesidad de consolidar consensos en torno a las políticas de defensa. Esta es la segunda vez que Argentina alberga este prestigioso foro internacional, habiendo sido la sede en 1996, cuando la conferencia se celebró en Bariloche bajo la presidencia de Carlos Menem. Al igual que en esa oportunidad, la política de defensa argentina actual se encuentra alineada con Estados Unidos y la OTAN.

A lo largo de la cumbre, se llevarán a cabo diversas actividades que incluyen reuniones bilaterales entre ministros y sus delegaciones, presentaciones de informes de grupos de trabajo sobre temas clave como la ciberdefensa, el cambio climático y la inteligencia artificial en el ámbito militar. Estos encuentros permitirán profundizar el diálogo y abrir nuevas líneas de cooperación entre los países participantes.

Encuentro de Seguridad Continental que se realiza en Mendoza. Foto: Prensa Gob. de Mendoza

La conferencia concluirá el 16 de octubre con la firma de la “Declaración de Mendoza”, un documento que reflejará los acuerdos alcanzados y las recomendaciones para el futuro de la defensa hemisférica. Las conclusiones de la cumbre serán claves para la definición de políticas que permitan enfrentar de manera conjunta los desafíos que impone el contexto internacional.

Además del debate formal, los asistentes podrán disfrutar de actividades culturales, como la cena en la Bodega Los Toneles y la interpretación de la Banda de las Fuerzas Armadas. Estos eventos paralelos buscan fortalecer los lazos entre las naciones participantes y fomentar el intercambio cultural en un ambiente distendido.

