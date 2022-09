Alfredo Aciar: “No existe un estatuto del funcionario público que reglamente las funciones ni horarios de trabajo”

El pasado lunes 26 de setiembre del corriente año, en la sección Política en Off del Diario Los Andes de Mendoza, el centenario diario solicitaba un “ítem campaña” para Alfredo, en alusión a la campaña que estoy desarrollando en mi pueblo natal con la intención de ser electo intendente, durante las elecciones de 2023.

Entiendo que en esta sección del diario se tratan aquellos temas que se dicen y los que no. En otras palabras, el detrás de escena de la política mendocina. Evidentemente, se trata de un espacio para comentar “chismes” políticos; y debe ser por eso que, no se investigan demasiado.

En mi caso particular, quiero informar que he ocupado cargos “políticos” (no técnicos) en las gestiones de los gobernadores Iglesias, Cobos, Jaque (hasta el famoso voto no positivo), Cornejo y Suárez. En todas las oportunidades, realice mi gestión en distintas funciones (Jefe de Gabinete, Subsecretario, Jefe de Asesores y Asesor) dentro del Ministerio de Economía del Gobierno de Mendoza; y la justificación para designarme, de los ministros de turno (Fidel, Montero, Migliozi y Vaquié), siempre han sido mis conocimientos y experiencia en cuestiones referidas a la política agropecuaria, sobre todo, en materia vitivinícola.

Visitamos pequeños comercios de Jáchal para conocer la realidad de la actividad y los desafíos que hoy en día atraviesan.

La calidez jachallera está presente en cada una de estas actividades.

¡Gracias por recibirnos!#alfredoaciarjachal2023#ElCambioQueNecesitamos pic.twitter.com/3nXS3tox2X — Alfredo Aciar Jáchal 2023 (@Aciar2023) April 30, 2022

También quiero aclarar con relación al ex intendente de Jáchal del periodo 1987/91, Dalmiro Garay, homónimo y padre del presidente de la Corte Suprema de Justicia mendocina, que si bien es cierto que Jáchal es un pueblo de unos 25.000 habitantes, donde nos conocemos todos, con Dalmiro Garay (h), sólo nos une el haber nacido en el mismo lugar y haber compartido la gestión durante el gobierno de Alfredo Cornejo, pero no soy amigo personal de él, no sé dónde vive, no conozco a su mujer, ni sus hijos, etc. En síntesis, no tengo idea por qué lo mencionan.

Alfredo Aciar, cuando se desempeñaba como subsecretario de Agricultura durante el gobierno de Cornejo.

En cuanto al párrafo dónde se pone en duda si he solicitado licencia para hacer campaña política, quiero aclarar que mis viajes a Jáchal los hago durante los fines de semanas. En general, semana por medio, porque así lo exige el régimen de tenencia compartida de mi hija menor. Entonces, no comprendo la razón para solicitar un “ítem” de descuento en mis haberes, ya que un funcionario es funcionario todo el tiempo (24x7) y, por otra parte, no existe un estatuto del funcionario público que reglamente las funciones, los horarios de trabajo, las vacaciones, el despido, entre otras cuestiones, que regulan la relación laboral de cualquier empleado, en relación de dependencia, sea público o privado. Por eso es que somos empleados públicos “fuera de nivel”.

En definitiva, la “campaña” que estoy realizando con mucho esfuerzo, la hago durante días y horarios que no interfieren con mi normal desempeño como asesor del Ministro de Economía de Mendoza y con la dirección ejecutiva del Banco de Vinos de Mendoza.