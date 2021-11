Alberto Fernández: “Yo podría arreglar con el FMI en 5 minutos, pero no podría mirarlos a los ojos”

El presidente Alberto Fernández llamó hoy a votar “por el futuro”, por una Argentina que “crece al 10% por año, que crea empleo y que no reniega de la política”, sino que “se avergüenza de los especuladores que gobernaron” el país.

El Presidente reivindicó la manera en que el Gobierno lleva adelante las negociaciones con el FMI por los 44 mil millones de dólares tomados durante la gestión de Cambiemos.

Fernández, como en otros discursos en campaña, hizo alusión al expresidente, Mauricio Macri, y reflexionó: “Le escucho decir, mientras le arranca los micrófonos a los periodistas cuyas preguntas le incomodan, que él el problema de la deuda lo arregla en cinco minutos; fue el mismo tiempo que necesitó para endeudarnos y generar un conflicto que va a durar generaciones y generaciones de argentinos”.

“Yo también puedo acordar en 5 minutos, pero nunca más podría mirarlos a los ojos a ustedes, arrodillarme y cumplir con las exigencias que los acreedores me ponen; eso no lo hace un peronista; nosotros sabemos a quién representamos, representamos a ustedes, no a los acreedores”, planteó.

Alberto Fernández expresó estos conceptos al encabezar esta tarde, junto al secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Andrés Rodríguez, un acto en el complejo Costa Salguero en el que la obra social de ese sindicato dejó inaugurado un nuevo edificio del Sanatorio Anchorena Itoiz de Avellaneda.

Allí, resaltó el trabajo de la militancia social y de los sindicatos durante la pandemia de coronavirus y pidió “preservar a las obras sociales” porque en ellas “rige la solidaridad y no las ganancias”.

Alberto Fernández inició su discurso resaltando cómo fue “creciendo y avanzando en su obra social UPCN” y recordó que el sanatorio Antártida, donde él nació, “fue recuperado” y convertido en un “sanatorio de excelencia” por el sindicato de los camioneros.

El Presidente dijo estar “orgulloso” de los “sindicatos y obras sociales” y consideró que “eso es lo que debemos preservar por el bien de todos los argentinos y argentinas”.

“Venimos de vivir la peor de las pesadillas que fue la pandemia y se puso en juego un sistema de salud totalmente abandonado porque así lo quisieron los que gobernaron antes que nosotros”, reseñó el Presidente.

Advirtió que son los sindicatos los que muchas veces “recuperan” los sanatorios privados caídos en desgracia y señaló que eso ocurre porque “allí rige la solidaridad y no las ganancias”.

“Llegué a la Presidencia para hacer desde el lugar que me toca una Argentina más igualitaria, donde nadie sobra, donde haya trabajo, donde los que producen sean más importantes que los que especulan; soy un militante más”, enfatizó el Presidente en el acto que contó con la presencia de funcionarios nacionales y representantes de la CGT y de organizaciones sociales.

El jefe del Estado, reivindicó también las acciones desplegadas por la “militancia de las organizaciones sociales y de los sindicatos”, que, durante la pandemia de coronavirus, “siempre estuvo al frente del auxilio social”.

“Hay una Argentina definitivamente maravillosa, aunque nos quieren hacer creer que vivimos en el peor país del mundo”, reflexionó Fernández, para luego ponderar los avances logrados durante las gestiones kirchneristas.

En ese sentido, remarcó que la Argentina, en cien años de su historia, “sólo tuvo cinco años de superávit fiscal y comercial, acumulación de reservas y en los que el desendeudamiento ocurrió”, que se dieron cuando gobernaba el país Néstor Kirchner y él se desempeñó como jefe de Gabinete.

También, resaltó los logros de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner.

“Hay una Argentina que nos merecemos y vamos a construir”, enfatizó el Presidente, quien llamó a los argentinos a votar por “el futuro” en las generales legislativas del 14 de noviembre.

“Hay una argentina que está muy cerca, que es la crece al 10 por ciento por año. Es una Argentina que crea empleo, que no reniega de la política y que se avergüenza de los especuladores que gobernaron” el país.

Y agregó; “Esa Argentina pongámosla de pie, saquémosla a la calle y el próximo domingo cuando lleguemos a votar votemos por el futuro”.

Del acto participaron, además, funcionarios nacionales, como los ministros, de Salud, Carla Vizzotti, de Trabajo, Claudio Moroni y el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, además de los secretarios Generales de la CGT, Carlos Acuña y Héctor Daer; el presidente de Unión Personal, Mariano Macedo, y el secretario Adjunto de UPCN, Carlos Quintana.

Ante de Fernández, habló Andrés Rodríguez, quien expresó el orgullo del gremio que conduce en sumar un nuevo sanatorio a la red de centros de salud con los que cuenta el gremio.

“Sentimos el orgullo de dejar inaugurado otro sanatorio que hemos comprado con recursos propios para levantar una arquitectura moderna de 12 pisos y con equipamiento de punta, que representa fuentes de trabajo para más de 700 trabajadores de la salud”.

En ese sentido, enfatizó que el nuevo sanatorio fue posible gracias al “aporte” de los afiliados y agregó " No es la ganancia del dinero la meta de la salud es la solidaridad’.

A renglón seguido, el titular de UPCN subrayó que fue durante gobiernos peronistas que el gremio pudo avanzar en la apertura de sus centros de salud y, en ese contexto, recordó la reapertura, en 2008, del Sanatorio Anchorena, en Capital Federal, con la presencia de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y el exmandatario Néstor Kirchner, de quienes destacó las políticas de ampliación de derechos que instauraron en sus gobiernos.

En otro orden, Andrés Rodríguez planteó la necesidad de fortalecer la generación de empleo porque “nuestra Argentina no merece que tantos compatriotas estén en la informalidad o sin trabajo” y pidió generar las condiciones para que los “salarios le ganen a la inflación”.

El gremialista remarcó además el proceso de “unidad” que vive la CGT y que “fortalece” a esa central obrera y planteó el objetivo de ‘fortalecer a los trabajadores como factor de poder”.

En ese contexto, Rodríguez expresó el apoyo de la CGT al Gobierno nacional y juzgó que el oficialismo es capaz de revertir en las elecciones generales del 14 de noviembre el resultado adverso resultado que tuvo en las PASO de septiembre.

“Somos capaces de remontar un resultado electoral pero también somos capaces de, una vez superada la pandemia, gobernar estos dos años para logra lo que merece nuestro pueblo”, apuntó y agregó; “Señor Presidente la CGT lo va a acompañar”.

La inauguración se llevó a cabo en el predio Costa Salguero, ya que Anchorena Itoiz ya está funcionando y sus instalaciones están ocupadas por cientos de pacientes, por lo cual se decidió que la inauguración no se realice desde ese lugar, ubicado en Alsina al 100 de Avellaneda, sur del conurbano.

El nuevo establecimiento médico del sindicato es un complejo de salud al que se le realizaron obras de ampliación que incluyeron el levantamiento de una torre de 12 pisos de 8 mil metros cuadrados, que se sumaron a lo ya construido, con lo cual el edificio totaliza una superficie cubierta de 17.100 metros cuadrados.