Alberto Fernández, sobre la carta de Cristina Kirchner: “Definitivamente es en apoyo al Gobierno”

El presidente Alberto Fernández se refirió este martes a la carta carta pública que difundió en la víspera su vicepresidenta Cristina Fernández y consideró que el texto es “definitivamente en apoyo al gobierno”, a pesar de las menciones sobre “funcionarios que no funcionan”.

“La leí y me gustó la carta. Y la sentí como un gesto de respaldo. Porque contrariamente a lo que muchos creen, Cristina ha sido muy generosa conmigo en muchos conceptos y yo la valoré así”, dijo en declaraciones a Radio Metro.

El Jefe de Estado consideró que la misiva incluye “conceptos realmente elogiosos, generosos, afectuosos” para su persona y “habla del contexto en el que el gobierno está gobernando, que es particularmente difícil por la pandemia y por cómo estaba la Argentina en diciembre del año pasado”.

“Por momentos, para mi la carta no me resultó muy novedosa porque son muchas de las cosas de las cosas que hablo con Cristina habitualmente. Me parece que la carta tiene el mérito de ser muy genuina, definitivamente es una carta de apoyo al gobierno porque lo que más hace es explicar que vivimos en un contexto que no genera el gobierno sino que es un contexto en parte heredado y en parte se enmarca en el contexto mundial, con la pandemia”, evaluó.

Fernández se refirió así al texto que la Vicepresidenta difundió por redes sociales, en el que, entre otras cosas, advirtió que en la Argentina “el que decide es el Presidente” y subrayó que “no es fácticamente posible que prime la opinión de cualquier otra persona” a la hora de marcar el rumbo del gobierno.

“En este marco de derrumbe macrista más pandemia, quienes idearon, impulsaron y apoyaron aquellas políticas, hoy maltratan a un Presidente que, más allá de funcionarios o funcionarias que no funcionan y más allá de aciertos o desaciertos, no tiene ninguno de los ‘defectos’ que me atribuían y que según no pocos, eran los problemas centrales de mi gestión”, planteó Cristina Kirchner.

Consultado sobre esas consideraciones, Alberto Fernández remarcó que “el tema central de ese párrafo era dejar al descubierto lo que Cristina dice inmediatamente después, que acá el problema que tenemos es que hay sectores de la sociedad argentina que no soportan que el gobierno sea peronista”.

“Esa es la lectura correcta de la carta. No sé qué leyeron, cómo pueden deducir las cosas que deducen. Es una carta de fuerte compromiso de Cristina. Además, ella rescata la necesidad de que en la Argentina haya un diálogo y la condición dialoguista de quien gobierna”, evaluó el primer mandatario.