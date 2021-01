Alberto Fernández: “Nos está pasando una auténtica tragedia”

El presiente Alberto Fernández cuestionó hoy con dureza a Donald Trump, elogió al Papa Francisco y dijo que la única posibilidad para que el mundo se recupere rápido de la pandemia es que los países apuesten por el “multilateralismo solidario”.

Fernández llevaba adelante este miércoles su segunda jornada de actividades en el marco de la visita de Estado que realiza a la República de Chile. Hoy dio una charla magistral en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

La pandemia, dijo el Presidente, ha dejado al descubierto la insuficiencia de un sistema global. “Hoy nos está pasando una auténtica tragedia y estamos viendo en el mundo quién cayó más o quién cayó menos, no quién creció. Uno debe pensar ahora cuán solidas eran las bases de ese sistema”, afirmó.

“La pandemia dejó al descubierto el problema de la desigualdad, la inequidad, la pobreza y las condiciones injustas y desiguales a partir de las cuales se pretende que el mérito se haga valer. América Latina es el contienen más desigual del mundo”, expresó.

“Ricos y pobres cayeron en la pandemia”

Según el jefe de Estado, la pandemia de Covid-19 ofrece una magnífica oportunidad para “revisar esto, porque no se salvó nadie. Ricos y pobres cayeron en la pandemia. Los pobres sufrieron más, claramente. Pero todos han caído”.

Fernández agregó que esta es la oportunidad para “barajar y dar de nuevo las cartas”, dado que quedó en evidencia que nadie se salva solo y la humanidad necesita organizarse para ayudarse entre sí.

“Hay que poner en valor una palabra olvidada en las últimas décadas: solidaridad. No asistencialismo. Solidaridad con el que esté peor, con el que más lo necesita”, dijo y afirmó que en los últimos cuatro años se discutieron “cosas insólitas” a nivel global.

Sin mencionarlo al ex presidente estadounidense Donald Trump, criticó su gestión porque llevó al mundo a discutir “que el cambio climático no existía” o si tenía sentido o no preservar el medioambiente, que es la casa común de la humanidad.

“Nos lo hicieron discutir los cultores de la productividad capitalista que siempre nos generan enormes dolores sociales”, dijo Fernández y aseguró que ahora el mundo tiene una oportunidad, siempre que apueste al multilateralismo.

El Presidente dijo que por estas vías a las que se llegó a la pandemia se da una “perversa distribución de los ingresos” dado que unos muy pocos tienen todo y millones tienen la nada misma. “En esa desigualdad nadie que haya abrazado a la política éticamente puede vivir en paz”, agregó.

Dijo que cuando él asumió, “muchos” le recomendaban el alineamiento absoluto a los Estados Unidos, mientras gobernaba Trump. “Muchos descreían del multilateralismo y creían que había aparecido una nueva forma de nacionalismo y que había que seguir ese modelo, pero ese modelo se derrumbó en el mismo lugar en el que había nacido cuatro años atrás”, afirmó.

Sostuvo también que el mundo ha conocido en los años de la Guerra Fría los efectos de la bipolaridad global y no tuvo ningún sentido, y también los efectos de la hegemonía sin que tampoco tenga ningún sentido.

“Tenemos que tomar esa experiencia para darnos cuenta que el único camino es el multilateralismo que parta del principio de solidaridad. No estoy hablando de la insuficiencia del capitalismo, sino que hay que recrear un capitalismo más humanitario”, expresó.

Fernández citó al Papa Francisco en varias oportunidades. “A veces mes dicen que hago demasiadas referencias al Papa, pero celebro que la Iglesia Católica esta vez con el Papa Francisco a la cabeza esté advirtiendo los efectos nocivos del poder económico en el mundo”, afirmó.

Y consideró que es tal vez una gran oportunidad tener en cuenta lo que el Papa dice como líder moral y no político para que se repiense cuál es el camino, porque si se sigue haciendo lo mismo se repetirán las mismas experiencias.