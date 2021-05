Alberto Fernández: “Los distritos con clases presenciales juegan con fuego y el fuego va a quemar a la gente”

El presidente Alberto Fernández cuestionó duramente a Mendoza, la Ciudad de Buenos Aires y las demás provincias que decidieron habilitar este lunes las clases presenciales.

“Todo eso es jugar con fuego y lo que lamento es que el fuego va a quemar a la gente, a los argentinos y a las argentinas de esos lugares”, aseveró esta mañana el jefe de Estado en una entrevista concedida a AM 990.

“En Alemania hay una estimación que se hace para medir el riesgo de la pandemia, a la que llamamos tasa de incidencia. La tasa de incidencia mide cuántas personas se contagian cada 100 mil habitantes. Cuando llega a 150, se suspenden las clases presenciales. En todos esos lugares (que hoy retomaron las clases sin aval presidencial) estamos hablando de tasas de incidencia de 600 a 700, cuatro veces lo que marca Alemania”, justificó.

Fernández también expresó: “La educación genera circulación. Sino volvería todo. Estamos hablando de la salud de la gente”.

Sobre la suspensión de la Copa América, el Presidente explicó: “Lo que más me preocupó y nos llevó a tomar la decisión es que las sedes elegidas por la Conmebol eran Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y están todas en alerta epidemiológica”.

Y para diferenciarse de su predecesor en el cargo, Mauricio Macri, Fernández lanzó: “La palabra se devalúa cuando se miente. A mí no me pueden acusar de mentir”.

“Cuando uno es Presidente, no tiene horarios. Es la 1 de la mañana y estoy intercambiando mensajes con China por las vacunas. Mi día comienza a las 7 de la mañana y no sé cuándo termina, pero no me quejo”, agregó, en referencia a las últimas declaraciones del dirigente del PRO en el programa de Juana Viale.