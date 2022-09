Alberto Fernández probó guitarras en Nueva York en el estudio de un músico que trabajó con David Bowie

Alberto Fernández viajó a Nueva York junto a una gran delegación para cumplir con una serie de compromisos. Sin embargo, el Presidente se hizo de unos momentos para visitar el estudio de reconocido músico.

Se trata de Mark Plati, el famoso guitarrista que trabajó con David Bowie en los 90 y junto a otros artistas como Spookey Ruben, The Cure, Duncan Sheik, Hooverphonic y Robbie Williams, entre otros.

La visita de Fernández se conoció luego de que el músico compartiera una postal del encuentro. Aunque minutos después la ocultó, la imagen ya se había viralizado. Ocurre que la publicación se llenó de comentarios negativos en relación a la visita del Presidente, en el marco de una gira oficial.

“Porque a veces el presidente de Argentina aparece por tu estudio para probar unas guitarras”, escribió Plati sin imaginar la reacción de los argentinos que vieron la foto.

“Mejor que se dedique a la música... ya que le gusta...y deje la presidencia para otra persona que sepa gobernar un país... hartos nos tiene”;”¿Para eso llevan a 50 tipos a Nueva York?”, fueron algunos de los comentarios al posteo.

Gentileza Mark Plati

Fernández habló del ataque a Cristina Kirchner

Alberto Fernández advirtió hoy sobre los movimientos de “odio y violencia y los viejos fascismos que vuelven a reaparecer” en el mundo y sostuvo que el atentado contra Cristina Kirchner en la “es resultado de ese odio” y “negarlos no nos hace bien”.

“Uno ve cómo las derechas recalcitrantes avanzan en Europa. No hay ningún problema con las derechas democráticas, pero las derechas que promueven el odio y la violencia no deben tener cabida en el mundo que vivimos”, dijo el mandatario en la Universidad The New School.

En el marco de su presencia en la ciudad de Nueva York, donde esta tarde expondrá en la asamblea general de las Naciones Unidas, Fernández señaló que “en la desesperanza es donde se siembra el odio, la violencia, los viejos fascismos que vuelven a aparecer en el mundo” y añadió: “Lo que pasó con Cristina es resultado de ese odio y negarlo no nos hace bien”.

Por otro lado, en su disertación, el Presidente habló de las consecuencias en todo el mundo de la pandemia, primero, y la guerra en Ucrania, después, y la necesidad de “construir algo distinto”.